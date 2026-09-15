“Деветката” на Милан: Фокусът не бива да бъде дали ще вкарам, или не

Титулярният нападател на Милан Гонсало Рамош беше категоричен, че от значение е отборът да побеждава, а не дали той вкарва голове, или не. Това заяви португалският нападател, който има само едно попадение в четири мача през този сезон, преди утрешното домакинство срещу родния му клуб Бенфика в Лига Европа.

Аморим: Целта е да стигнем финала в Лига Европа и да го спечелим

“Винаги е специално да играеш у дома. Тук съм отскоро, така че не съм имал възможността да играя много на “Сан Сиро”. Това ще бъде тежък мач, но да играем у дома означава, че ще имаме подкрепата на нашите фенове. Това е важно за нас. Не, няма да празнувам, ако вкарам гол. За мен Бенфика е като мой дом. Вероятно дори съм прекарал повече време там, отколкото със семейството ми. Въпреки това наистина ми се иска да отбележа попадение. Златан Ибрахимович не ми даде конкретни съвети при вчерашното му посещение. Той беше много мил, питайки ме как се справям. Приветства ме в клуба, като е удоволствие да мога да разчитам на неговото присъствие. Важно е да имам подкрепата на легенда и личност като него.

🗣️ Goncalo Ramos spoke in his press conference: “If I score, I won’t celebrate because Benfica was my home. I spent more time there than with my own family. However, I’m extremely eager to score.” pic.twitter.com/Td0DAbNWDT — Milan Posts (@MilanPosts) September 15, 2026

Фокусът не бива да бъде върху мен и дали ще вкарам, или не. Мисля, че най-важното нещо винаги е отборната победа. Смятам, че ако всички тичаме усилено и работим умно като тим, можем да постигнем нещо значимо през този сезон. Изграждаме чудесно разбирателство и с напредването на времето ще ставаме само по-добри. Тогава без съмнение моите голове и асистенции, както и победите ще започнат да идват. Мисля, че това е най-важният аспект. Винаги я има идеята, че нападателите постоянно трябва да вкарват голове, но невинаги е така. Мога да играя добре и без да бележа. Всеки мач е възможност да доказвам моята стойност”, коментира Рамош.

🗣️ Goncalo Ramos spoke in his press conference: "It doesn’t matter whether I score or not the important thing is that the team wins. I’m not the main character." pic.twitter.com/zTkQ5HW4la — Milan Posts (@MilanPosts) September 15, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google