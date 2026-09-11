Аморим: Пулишич е разстроен и това много ми харесва

Старши треньорът на Милан коментира предстоящия двубой срещу Лацио. Той говори за съперника, за Дженаро Гатузо, Кристиан Пулишич и по други теми.
“Лацио е отбор с много скорост. Те са агресивни и с ясна идентичност. Фратези е отлично попълнение. Крилата им са наистина добри с топка, а имат и нов нападател. Загубиха в Купата, но след това започна сезона много силно, записаха три победи. Футболът е странен понякога”, заяви Аморим.
Наставникът говори и за треньора на съперника Дженаро Гатузо: “Гатузо е легенда на Милан. Това е имидж, който е много важен за нас в момента. Талантът не е всичко. Страстта, която той имаше, докато играеше, агресията, е нещо, от което имаме нужда”.
Относно Пулишич, който не е записал нито една минута от началото на сезона, Аморим заяви: “Мисля, че утре ще видите Пулишич. не знам дали ще започне или ще влезе от пейката. Ще играе поне няколко минути. Пулишич е разстроен в момента, защото има нула минути и на мен много ми харесва това. Обичам играчите да са така, но той е готов за игра. Не забравяйке, че той имаше контузия, след това получи удар по време на първата тренировка. Пулишич е много важен за нас и ще играе в много мачове”.
Португалецът бе попитан дали Лука Модрич не позволява на отбора да пресира през цялото време, а неговият отговор бе: “Понякога той няма възможността да пресира при всяко разиграване. Но има друга страна, която е, че той контролира темпото на игра много добре”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google