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Аморим: Пулишич е разстроен и това много ми харесва

  • 11 сеп 2026 | 17:31
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Аморим: Пулишич е разстроен и това много ми харесва

Старши треньорът на Милан коментира предстоящия двубой срещу Лацио. Той говори за съперника, за Дженаро Гатузо, Кристиан Пулишич и по други теми.

Лацио е отбор с много скорост. Те са агресивни и с ясна идентичност. Фратези е отлично попълнение. Крилата им са наистина добри с топка, а имат и нов нападател. Загубиха в Купата, но след това започна сезона много силно, записаха три победи. Футболът е странен понякога”, заяви Аморим.

Наставникът говори и за треньора на съперника Дженаро Гатузо: “Гатузо е легенда на Милан. Това е имидж, който е много важен за нас в момента. Талантът не е всичко. Страстта, която той имаше, докато играеше, агресията, е нещо, от което имаме нужда”.

Относно Пулишич, който не е записал нито една минута от началото на сезона, Аморим заяви: “Мисля, че утре ще видите Пулишич. не знам дали ще започне или ще влезе от пейката. Ще играе поне няколко минути. Пулишич е разстроен в момента, защото има нула минути и на мен много ми харесва това. Обичам играчите да са така, но той е готов за игра. Не забравяйке, че той имаше контузия, след това получи удар по време на първата тренировка. Пулишич е много важен за нас и ще играе в много мачове”.

Португалецът бе попитан дали Лука Модрич не позволява на отбора да пресира през цялото време, а неговият отговор бе: “Понякога той няма възможността да пресира при всяко разиграване. Но има друга страна, която е, че той контролира темпото на игра много добре”.

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