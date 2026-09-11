Аморим: Пулишич е разстроен и това много ми харесва

Старши треньорът на Милан коментира предстоящия двубой срещу Лацио. Той говори за съперника, за Дженаро Гатузо, Кристиан Пулишич и по други теми.

“Лацио е отбор с много скорост. Те са агресивни и с ясна идентичност. Фратези е отлично попълнение. Крилата им са наистина добри с топка, а имат и нов нападател. Загубиха в Купата, но след това започна сезона много силно, записаха три победи. Футболът е странен понякога”, заяви Аморим.

🗣️🇵🇹 | Ruben Amorim was asked how Pulisic is and if he likes him:



“You're going to see Pulisic tomorrow. He's going to play some minutes now. I like Pulisic.



Pulisic is upset at the moment, because he has 0 minutes, and I love that. He's ready to play. Let's not forget that he… pic.twitter.com/Nnqk3nsbaJ — Milan Matters (@MilanMatters) September 11, 2026

Наставникът говори и за треньора на съперника Дженаро Гатузо: “Гатузо е легенда на Милан. Това е имидж, който е много важен за нас в момента. Талантът не е всичко. Страстта, която той имаше, докато играеше, агресията, е нещо, от което имаме нужда”.

Относно Пулишич, който не е записал нито една минута от началото на сезона, Аморим заяви: “Мисля, че утре ще видите Пулишич. не знам дали ще започне или ще влезе от пейката. Ще играе поне няколко минути. Пулишич е разстроен в момента, защото има нула минути и на мен много ми харесва това. Обичам играчите да са така, но той е готов за игра. Не забравяйке, че той имаше контузия, след това получи удар по време на първата тренировка. Пулишич е много важен за нас и ще играе в много мачове”.

Португалецът бе попитан дали Лука Модрич не позволява на отбора да пресира през цялото време, а неговият отговор бе: “Понякога той няма възможността да пресира при всяко разиграване. Но има друга страна, която е, че той контролира темпото на игра много добре”.

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