Аморим: Целта е да стигнем финала в Лига Европа и да го спечелим

Наставникът на Милан Рубен Аморим увери, че клубът има за цел да спечели трофея в Лига Европа, и определи утрешното домакинство на Бенфика за специално, тъй като това е първият мач на “росонерите” в турнира през този сезон.

“Това е ключова възможност и е първият ни мач в Лига Европа. Нямаме търпение да започнем. Знаем за двата финала в Купата на европейските шампиони между двата отбора в миналото. Руи Коща е президентът на Бенфика, но той е важна фигура и за Милан. Аз също имам минало в Бенфика, но съм тук, за да побеждавам. Това е специален мач, защото е първият ни в Лига Европа. Говорим си за турнир, така че целта ни очевидно е да го спечелим. Амбицията ни е да стигнем до финала. Има доста конкурентоспособни отбори, като разликата е да можем да разчитаме на състав, достоен за нашето име. Ако си мотивиран, мисля, че можеш да спечелиш всеки турнир и мач, помнейки, че целта е само една: да побеждаваш.

🗣️ Ruben Amorim spoke in his press conference: "Our objective is to win the competition." pic.twitter.com/vlh3N9gYef — Milan Posts (@MilanPosts) September 15, 2026

Срещу Лацио имаше промяна в отношението между двете полувремена. Направих моите оценки и не става въпрос само за две-три имена, но имаше различно отношение. Играхме напълно различно през второто полувреме, но не обичам да се фокусирам върху отделни играчи. Не мисля, че смените преобразиха тима, а просто много от титулярите играха доста по-добре през втората част. Мисля, че по-скоро става въпрос за отборна динамика и енергия, а не за смяната на двама-трима играчи. Също така трябва да имаме предвид, че има седмици, в които трябва да играем по два мача. Така че не мислим само за Бенфика, но и за лече. При всички случаи, срещу Лацио ставаше въпрос за отношение.

🗣️ Ruben Amorim spoke in his press conference: "I made my evaluations after the second half at the Olimpico. There was a change in attitude, and it wasn’t solely down to the substitutions." pic.twitter.com/fcf9BOmyhs — Milan Posts (@MilanPosts) September 15, 2026

Слуховете, че можех да поема Бенфика? Аз имах ясни идеи. Имаше възможност да се завърна в Португалия, но аз я отхвърлих. Ако бях получил обаждане от португалски клуб, щях да кажа “не”. Тогава ми се обади Милан и нямаше как да откажа. Нямаше да се върна в Португалия, избрах Милан и съм щастлив с това важно решение. Дали Омари Хътчинсън ще дебютира като титуляр? Той е готов за игра и може да стартира от първата минута, ще видим утре. Не искам да разкривам титулярите, защото Марко Силва със сигурност гледа пресконференцията и е много интелигентен. Няма да кажа нищо повече за стартовата 11-орка, но Хътчинсън е способен и може да бъде включен.

🗣️ Ruben Amorim spoke in his press conference: About the possibility of coaching Benfica: “I knew exactly what I wanted. There was an opportunity to return to Portugal, but I didn’t want to. Then Milan called me and I couldn’t say no I accepted with great enthusiasm. I wouldn’t… pic.twitter.com/8lLKjrnqpO — Milan Posts (@MilanPosts) September 15, 2026

Дали имам минимална цел? В големите клубове, а Милан е огромен, няма минимални цели. Какъвто и да е резултатът, ако не спечелим, вие ще критикувате отбора, казвайки, че не е достатъчно. Имам опит с това, като го преживях още в Португалия: когато не достигнеш финала или не печелиш, това е провал. Всички в Португалия казват, че Бенфика трябва да спечели Лига Европа, така че е нормално. Няма минимална цел, нашето намерение е да победим в следващия мач и да спечелим като цяло. Или побеждаваш, или не го правиш. Ако не го правим, разбира се, че всички ще го приемат за недостатъчно.

🗣️ Ruben Amorim spoke in his press conference: "Our goal is always to win the next match and avoid that criticism. There is only one objective: winning." pic.twitter.com/bUhXboq3Wj — Milan Posts (@MilanPosts) September 15, 2026

Следователно, не искам да съм треньор, който поставя 1/4-финали или 1/2-финали като наша цел. От значение е да имаме една цел, а именно да печелим. Знаем, че всичко по-малко ще донесе критики, защото това е цената да водиш Милан. Не става въпрос за пари, защото Лига Европа не може да се сравнява с Шампионската лига, а за гордостта ни и нашия начин, по който правим нещата. Така че няма да си поставям минимална цел. Знаем, че е трудно, но целта е да победим в предстоящия мач, за да се доближим до трофея. Мислейки мач за мач, ще се доближим до спечелването на турнира”, коментира Аморим на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages