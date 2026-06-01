Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“

Мартин Сурилов и Хинко Хинков (Ситроен С3 Rally2) спечелиха и шестте скоростни отсечки по пътя към победата в рали „Дряново“, първи кръг от рали шампионата на България за 2026 година.

Авансът на победителите на финала беше 52,2 секунди, а втори завършиха миналогодишните победители в състезанието Антон Титов и Антон Спиров с Хюндай i20N Rally2.

„Уикендът се разви така, както го бяхме планирали – заяви след финала Сурилов. – В началото приоритетът ни беше да видим дали свършената работа по възстановяването на колата е успешна. Бяхме решили да вдигнем темпото при вторите минавания на етапите и в крайна сметка се получи точно така. Извадихме късмет с неделните отсечки, тъй като почти не карахме на мокро.“

Титов и Спиров спечелиха с разлика от 16,2 секунди битката за второто място в генералното класиране срещу Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo). Първото място в пауърстейджа на финала на ралито донесе и допълнителни 5 точки на Сурилов.

„Доволни сме от темпото ни и от прогреса, който показахме спрямо миналата година – коментира Титов. – Мартин е добър ориентир за нивото, към което се стремим и продължаваме да работим, за да се доближим още повече до него.“

„Направихме сериозна крачка напред с автомобила и сме доволни от представянето ни – допълни Мишев. – До последния етап бяхме в битката за второто място, но предпочетохме да не поемаме излишни рискове при променливите условия по трасето.“

Борбата се четвъртото място в генералното класиране се превърна и в битка за победата в клас RC5, като успехът дойде при Динко Иванов/Живко Желев (Рено Клио Rally5), които изпревариха на финала Петър Йорданов и Любка Йорданова (Рено Клио Rally5) с 25,4 секунди.

Динко Иванов и Живко Желев спечелиха и първото място при автомобилите с двигателен мост, като те поведоха в това подреждане след отпадането на Тодор Атанасов и Борис Иванов (ВАЗ 2108), които спряха след четвъртата отсечка. Общо 11 екипажа завършиха успешно рали "Дряново".

Следващият кръг от рали шампионата на България е на 4-5 юли – рали „Пампорово“.

Снимка: Пресцентър на рали "Дряново 2026"

