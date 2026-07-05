Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Бразилия - Норвегия
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

  • 5 юли 2026 | 21:57
  • 230
  • 0
Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

Мартин Сурилов и Ханко Юриев със Ситроен C3 Rally2 са победителите в рали „Пампорово 2026". Екипажът доминира през целия състезателен уикенд, като записа най-добро време и в осемте скоростни отсечки, за да финишира с общо време 51.45,4 минути.

Втори в генералното класиране завършиха Антон Титов и Александър Спиров с Хюндай i20 N Rally2, на 1.16,4 минути зад победителите, а третото място заеха Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Шкода Фабия Rally2 Evo, които останаха само 3,5 секунди зад второто място.

Мартин Сурилов начело в рали „Пампорово“ с технически проблем
Мартин Сурилов начело в рали „Пампорово“ с технически проблем

Неделният следобед започна с пауърстейджа „Левочево“, където Сурилов и Юриев отново бяха най-бързи. Второ време записаха Титов и Спиров, а трети завършиха Мишев и Башкехайов. Финалната суперспециална отсечка „Родопи“ в центъра на Смолян предложи зрелищен завършек пред многобройната публика, като лидерите затвърдиха превъзходството си с осма поредна етапна победа.

С успеха си Мартин Сурилов и Ханко Юриев записаха една от най-убедителните победи в историята на рали „Пампорово“, като спечелиха всяка една от скоростните отсечки въпреки техническите затруднения, появили се още в първия състезателен ден.

Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“
Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“

„Реално уикендът премина без проблеми. Карахме по същия начин, както направихме в миналото състезание и изпълнихме нашия план. Доизпипахме колата, ние също успяхме да се сработим добре и смятам, че сме готови“, заяви победителят Мартин Сурилов след финала.

Сурилов и Юриев записаха втора поредна победа в нашия рали шампионат, като и в първия кръг - "Дряново", двамата спечелиха всички скоростни етапи в състезанието.

Една от най-интересните битки през целия уикенд бе тази за второто място. Антон Титов и Александър Спиров успяха да удържат атаките на Никола Мишев и Ангел Башкехайов, като в крайна сметка двата екипажа бяха разделени от едва 3,5 секунди.

„Радваме се, че нашата битка с Антон и Алекс е била от голям интерес за всички. За нас също бе доста зареждащо и се радваме, че сме толкова близки. За мен не е далеч моментът, в който нещата ще започнат да се случват както трябва. Дори и по колата има неща, които искаме да изчистим“, коментира Никола Мишев.

В клас RC5 победата спечелиха Динко Иванов и Еди Сивов с Рено Клио Rally5. След проблемите с разговорното устройство в началото на състезанието екипажът намери отлично темпо и финишира с аванс от 27,7 секунди пред Петър Йорданов и Любка Йорданова, също с Рено Клио Rally5. Трети завършиха гръцките представители Йоанис Константинидис и Николаос Цакирис.

В RC4N победата заслужиха Иван Иванов и Румен Иванов с Хонда Сивик Type R, които удържаха атаките на Диана Стоянова и Иванела Иванова с Хонда Сивик. След оспорвана битка през целия уикенд двата екипажа бяха разделени на финала от само 13,3 секунди.

Рали „Пампорово“ 2026 предложи динамично състезание с висок спортен заряд, оспорвани битки във всички класове, технически предизвикателства и отлична атмосфера по трасето. Надпреварата отново затвърди мястото си сред най-атрактивните автомобилни събития в България.

Следващият кръг от националния рали шампионат е рали “България”, което ще се проведе в дните 4-6 септември.

Снимка: Дамян Начев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Хамилтън се размина с наказание, запази подиума

Хамилтън се размина с наказание, запази подиума

  • 5 юли 2026 | 21:20
  • 1334
  • 0
Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

  • 5 юли 2026 | 20:13
  • 1992
  • 0
Хамилтън: Днес просто нямах необходимото темпо

Хамилтън: Днес просто нямах необходимото темпо

  • 5 юли 2026 | 20:01
  • 1380
  • 0
Ръсел: Това, че нямаше рестарт беше добра новина за мен

Ръсел: Това, че нямаше рестарт беше добра новина за мен

  • 5 юли 2026 | 19:54
  • 941
  • 1
Леклер: Много съм щастлив, но трудно щях да задържа Антонели

Леклер: Много съм щастлив, но трудно щях да задържа Антонели

  • 5 юли 2026 | 19:49
  • 1221
  • 1
ФИА потвърди и втората победа на Никола Цолов на "Силвърстоун"

ФИА потвърди и втората победа на Никола Цолов на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 19:04
  • 8625
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 35065
  • 52
Съставите на Бразилия и Норвегия, Мартинели започва за "селесао"

Съставите на Бразилия и Норвегия, Мартинели започва за "селесао"

  • 5 юли 2026 | 21:56
  • 2914
  • 11
ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

  • 5 юли 2026 | 19:52
  • 42809
  • 140
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 64478
  • 117
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

  • 5 юли 2026 | 18:32
  • 23990
  • 32
Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

  • 5 юли 2026 | 22:38
  • 218
  • 0