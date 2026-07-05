Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

Мартин Сурилов и Ханко Юриев със Ситроен C3 Rally2 са победителите в рали „Пампорово 2026". Екипажът доминира през целия състезателен уикенд, като записа най-добро време и в осемте скоростни отсечки, за да финишира с общо време 51.45,4 минути.

Втори в генералното класиране завършиха Антон Титов и Александър Спиров с Хюндай i20 N Rally2, на 1.16,4 минути зад победителите, а третото място заеха Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Шкода Фабия Rally2 Evo, които останаха само 3,5 секунди зад второто място.

Мартин Сурилов начело в рали „Пампорово“ с технически проблем

Неделният следобед започна с пауърстейджа „Левочево“, където Сурилов и Юриев отново бяха най-бързи. Второ време записаха Титов и Спиров, а трети завършиха Мишев и Башкехайов. Финалната суперспециална отсечка „Родопи“ в центъра на Смолян предложи зрелищен завършек пред многобройната публика, като лидерите затвърдиха превъзходството си с осма поредна етапна победа.

С успеха си Мартин Сурилов и Ханко Юриев записаха една от най-убедителните победи в историята на рали „Пампорово“, като спечелиха всяка една от скоростните отсечки въпреки техническите затруднения, появили се още в първия състезателен ден.

Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“

„Реално уикендът премина без проблеми. Карахме по същия начин, както направихме в миналото състезание и изпълнихме нашия план. Доизпипахме колата, ние също успяхме да се сработим добре и смятам, че сме готови“, заяви победителят Мартин Сурилов след финала.

Сурилов и Юриев записаха втора поредна победа в нашия рали шампионат, като и в първия кръг - "Дряново", двамата спечелиха всички скоростни етапи в състезанието.

Една от най-интересните битки през целия уикенд бе тази за второто място. Антон Титов и Александър Спиров успяха да удържат атаките на Никола Мишев и Ангел Башкехайов, като в крайна сметка двата екипажа бяха разделени от едва 3,5 секунди.

„Радваме се, че нашата битка с Антон и Алекс е била от голям интерес за всички. За нас също бе доста зареждащо и се радваме, че сме толкова близки. За мен не е далеч моментът, в който нещата ще започнат да се случват както трябва. Дори и по колата има неща, които искаме да изчистим“, коментира Никола Мишев.

В клас RC5 победата спечелиха Динко Иванов и Еди Сивов с Рено Клио Rally5. След проблемите с разговорното устройство в началото на състезанието екипажът намери отлично темпо и финишира с аванс от 27,7 секунди пред Петър Йорданов и Любка Йорданова, също с Рено Клио Rally5. Трети завършиха гръцките представители Йоанис Константинидис и Николаос Цакирис.

В RC4N победата заслужиха Иван Иванов и Румен Иванов с Хонда Сивик Type R, които удържаха атаките на Диана Стоянова и Иванела Иванова с Хонда Сивик. След оспорвана битка през целия уикенд двата екипажа бяха разделени на финала от само 13,3 секунди.

Рали „Пампорово“ 2026 предложи динамично състезание с висок спортен заряд, оспорвани битки във всички класове, технически предизвикателства и отлична атмосфера по трасето. Надпреварата отново затвърди мястото си сред най-атрактивните автомобилни събития в България.

Следващият кръг от националния рали шампионат е рали “България”, което ще се проведе в дните 4-6 септември.

Снимка: Дамян Начев

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