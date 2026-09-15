Сензацията от Формула 3 отива във Формула 2

Два дни след края на сезона във Формула 3 претендентът за титлата Фреди Слейтър беше потвърден като пилот на Инвикта във Формула 2 за догодина. Вицешампионът във Ф3 стана първият пилот, обявен за Формула 2 за догодина.

Слейтър записа една победа този сезон, както и още 7 подиума и спечели три квалификации. Фреди излезе начело в класирането в Унгария, успя да натрупа аванс пред Уго Угочукву, но загуби голямата битка в Мадрид през уикенда, като изостана в квалификацията и след това беше далеч от точките.

BREAKING: Freddie Slater is the first driver confirmed for the 2027 F2 grid! ✅



The 2026 @Formula3 vice-champion will continue his journey on the #RoadToF1 with @InvictaRacing 👊



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Слейтър е част от програмата за развитие на млади пилоти на Ауди, а досега има титли в четири шампионата: Джинета Джуниър (2023), Формула 4 Италия (2024), Формула 4 ОАЕ (2024) и Формула Реджинъл Европа (2025). 2026 беше първият му пълен сезон във Формула 3 с Трайдънт.

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Снимки: Gettyimages