Сензацията от Формула 3 отива във Формула 2

Два дни след края на сезона във Формула 3 претендентът за титлата Фреди Слейтър беше потвърден като пилот на Инвикта във Формула 2 за догодина. Вицешампионът във Ф3 стана първият пилот, обявен за Формула 2 за догодина.
Слейтър записа една победа този сезон, както и още 7 подиума и спечели три квалификации. Фреди излезе начело в класирането в Унгария, успя да натрупа аванс пред Уго Угочукву, но загуби голямата битка в Мадрид през уикенда, като изостана в квалификацията и след това беше далеч от точките.
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Слейтър е част от програмата за развитие на млади пилоти на Ауди, а досега има титли в четири шампионата: Джинета Джуниър (2023), Формула 4 Италия (2024), Формула 4 ОАЕ (2024) и Формула Реджинъл Европа (2025). 2026 беше първият му пълен сезон във Формула 3 с Трайдънт.
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Снимки: Gettyimages