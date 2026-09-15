Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сензацията от Формула 3 отива във Формула 2

Сензацията от Формула 3 отива във Формула 2

  • 15 сеп 2026 | 13:08
  • 602
  • 0
Сензацията от Формула 3 отива във Формула 2

Два дни след края на сезона във Формула 3 претендентът за титлата Фреди Слейтър беше потвърден като пилот на Инвикта във Формула 2 за догодина. Вицешампионът във Ф3 стана първият пилот, обявен за Формула 2 за догодина.

Слейтър записа една победа този сезон, както и още 7 подиума и спечели три квалификации. Фреди излезе начело в класирането в Унгария, успя да натрупа аванс пред Уго Угочукву, но загуби голямата битка в Мадрид през уикенда, като изостана в квалификацията и след това беше далеч от точките.

Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос
Уго Угочукву е новият шампион във Формула 3, шампионски дубъл за Кампос

Слейтър е част от програмата за развитие на млади пилоти на Ауди, а досега има титли в четири шампионата: Джинета Джуниър (2023), Формула 4 Италия (2024), Формула 4 ОАЕ (2024) и Формула Реджинъл Европа (2025). 2026 беше първият му пълен сезон във Формула 3 с Трайдънт.

Никола Цолов след трудния уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края
Никола Цолов след трудния уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края
 Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там
Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 15 сеп 2026 | 07:21
  • 956
  • 0
От Ферари обясниха повредата, която извади Хамилтън от Гран При на Испания

От Ферари обясниха повредата, която извади Хамилтън от Гран При на Испания

  • 14 сеп 2026 | 19:41
  • 4723
  • 7
Макс Верстапен има подиум на всяка една писта в календара за 2026 година

Макс Верстапен има подиум на всяка една писта в календара за 2026 година

  • 14 сеп 2026 | 17:52
  • 1251
  • 0
Защо Макларън не вини рейс контрола за изгубената победа в Мадрид

Защо Макларън не вини рейс контрола за изгубената победа в Мадрид

  • 14 сеп 2026 | 17:35
  • 1181
  • 0
Хорхе Мартин пред дилема за операция след проблем с ръката в Мизано

Хорхе Мартин пред дилема за операция след проблем с ръката в Мизано

  • 14 сеп 2026 | 17:17
  • 752
  • 0
Как Марк Маркес навакса 102 точки за 7 кръга и поведе в MotoGP

Как Марк Маркес навакса 102 точки за 7 кръга и поведе в MotoGP

  • 14 сеп 2026 | 16:34
  • 2406
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 3268
  • 17
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 11475
  • 14
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 2812
  • 11
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 6494
  • 14
Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

  • 15 сеп 2026 | 13:00
  • 3692
  • 15
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 22045
  • 41