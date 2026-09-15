Ред Бул: Възстановяването на Исак Хаджар върви по план

Шефът на отбора на Ред Бул във Формула 1, Лоран Мекис, заяви, че възстановяването на Исак Хаджар от контузията му протича според очакванията, въпреки че французинът вече пропусна последните три състезания.

Хаджар контузи китката си по време на тренировка през лятната пауза и оттогава е заместван от Лиам Лоусън, докато резервният пилот Юки Цунода кара за Рейсинг Булс.

Both firing off the line in pursuit of Lando 🎯



Jump onboard to see who had the better start reaction between Max and Kimi#F1 #SpanishGP @awscloud pic.twitter.com/MytDTFMykB — Formula 1 (@F1) September 14, 2026

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Разговор със седемкратния световен шампион в MotoGP Марк Маркес, който имаше дългогодишни проблеми с контузии, е убедил френския пилот да не прибързва с връщането си на пистата. Маркес счупи раменната си кост на откриващото състезание в Херес през 2020 г., опита се да участва в следващия кръг и в крайна сметка пропусна остатъка от сезона.

Запитан след Гран при на Испания в неделя как се справя Хаджар и какви са шансовете му да се състезава в Баку, Мекис отговори с усмивка: „Исак е добре, в момента е при нас. Шегата настрана, няма нищо притеснително с възстановяването на Исак.“

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„Мисля, че научихме, че това е напълно нормално време за възстановяване от такъв тип контузии, така че ще продължим със същия подход, който имахме досега.“

„Ще оценим ситуацията след седмица. Имаме малко повече от седмица, за да видим как се чувства той, след което ще го качим на симулатора, за да го изложим на реални натоварвания.“

„Ако се чувства близо до 100%, ще действаме; ако усети, че възстановяването не е приключило, ще се придържаме към нашия подход да поставим възстановяването му на първо място. Това, което не искаме да правим, е да компрометираме дългосрочната му способност да се върне на 100% чрез прибързано завръщане.“

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Междувременно Лоусън отново ще бъде доста зает, тъй като от новозеландеца се изисква да се подготвя за следващото състезание и с двата отбора, за да е готов за всяко развитие около състоянието на Хаджар.

„Прекарвам много време във фабриката и правя много допълнителна подготовка - призна Лоусън. - Мисля, че тази почивна седмица няма да е особено почивна.“

Запитан дали очаква с нетърпение да се върне в собствения си болид, той уточни: „Имам предвид, че става въпрос повече за подготовката. Да се подготвяш и за двата отбора е малко трудно, както и да свикваш с различни коли.“

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„Вероятно чак до сряда или четвъртък преди Баку ще бъде решено, а това е доста трудно за психическа подготовка – коя кола ще карам. Но в същото време, както казах, колкото повече карам тази кола, толкова по-комфортно се чувствам. Връщането към другата сега ще бъде доста трудно. Усещането при каране е напълно различно.“

Лоусън спечели 14 точки в трите си състезания за Ред Бул, затвърждавайки деветата си позиция в класирането при пилотите. Сега той е само на 12 точки зад Хаджар.

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Снимки: Gettyimages