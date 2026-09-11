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По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

  • 11 сеп 2026 | 13:20
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По отсечките на рали „Дет“ с Алекс Спиров

Антон Титов и Алекс Спиров стартират в неделя с №1 в рали „Дет“, като гръцкото състезание слага финал на рали шампионата у нас след едва три кръга.

11 български екипажа са подали заявки за участие, общо списъкът включва 46 коли.

С помощта на Алекс Спиров ще разгледаме набързо отсечките, включени в маршрута на ралито.

Шарена конкуренция за българите в рали "Дет"
Шарена конкуренция за българите в рали "Дет"

СЕ1 и 3 „Ливади - Петрокераса“ (19,66 км)

„Първо, трябва да кажем, че маршрутът на ралито е същият като миналата година - обясни за Sportal.bg Спиров. - Разнообразен етап, започва със сравнително бърза част и има много стръмно изкачване, като там пътят все още е широк.

„Последната част на отсечката е на тесен път и на спускане. Много технична част и с многократна смяна на настилката, съответно и на нивото на сцепление. Все още не знаем дали там ще има ограничители за сеченето на завоите, които доста променят записките и траекториите в завоите. Миналата година за петъчното описване на етапите нямаше, в събота се появиха.“

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СЕ2 и 4 „Холомонтас“ (23,63 км)

„Първите километри в началото до разклона са широк път в гора, няма свръх бързи участъци, хубав горски път, много е красиво като пейзаж. Втората част на отсечката е тесен и много нагънат път, миналата година имаше едно неприятно пропадане на пътя, за което идваш на пълна газ и трябва да спреш, за да не потрошиш колата. Обещаха да го оправят за тази година. Отсечката остава в гората, като пътят е тесен и с много навързани завои. Тук е критично пилотът да запази темпото на каране, тук е леко спускане и е по-трудно.“

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СЕ5 „Галатиста“ (6,35 км, пауърстейдж)

„Тук стартираме с много стръмно изкачване и много тесен път, всъщност тук е най-тясното място на ралито. После идва големият скок - най-атрактивното място в цялото състезание.

„Самият скок обаче е неприятен - има разминаване на пътищата и трябва точно да се прицелиш откъде да скочиш и къде трябва да се приземиш. Преди скока виждаш само небето на качването и два пътни знака отстрани. Колата скача в нищото, идваш на изкачване и от скока започва спускане, нямаш ориентир какво те чака.

„Последната част от тази отсечка е началния участък от първата и третата отсечка. Това означава, че след две минавания фракцията вече е извадена на състезателната траектория за карането в обратна посока. Сравнително бърза част, това са последните 4 километра и няма спънати завои.“

Тук може да видите карти на етапите в рали "Дет".

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