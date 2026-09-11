Шарена конкуренция очаква българите в рали „Дет“

Краткият рали сезон у нас през 2026 година приключва в неделя с гръцкото рали „Дет“, което се провежда около Солун. Състезанието е сред най-старите малки ралита в южната ни съседка и тази година получава сериозна доза силни пилоти със силни автомобили, идващи от България, което определено ще вдигне нивото.

Разглеждаме отсечките на рали „Дет“ в отделен материал, а тук ще погледнем към някои от участниците в надпреварата.

11 български екипажа ще стартират в състезанието, като всеки един от тях има шансове за добро представяне.

С №1 в списъка са Антон Титов и Александър Спиров (Хюндай i20 N Rally2), които имат най-сериозни успехи в това рали от участващите сега в Солун - миналата година финишираха пети, а през 2024 - четвърти. Също така двамата завършиха на 4-о място в асфалтовия рали шампионат на Гърция за миналата година. А този сезон преследват добро класиране и в нашия шампионат, където имат две втори места в първите две ралита.

Лидерите в нашия рали шампионат Мартин Сурилов/Ханко Юриев (Ситроен С3 Rally2) са с №3, като двамата ще дебютират по гръцките отсечки. Но пък Сурилов и Юриев са с две победи в първите два кръга от рали шампионата на България - те спечелиха „Дряново“ и „Пампорово“.

Георги Янков и Цветан Балджиев (Шкода Фабия R5) са с №4 и също имат опит в рали „Дет“ - две осми места през 2024 и 2025.

Мартин Сурилов и Ханко Юриев триумфираха в рали "Пампорово 2026"

Кои гръцки пилоти ще се борят за победата пред родна публика? На първо място Титос Титакис (№2, навигатор Александрос Халкиадакис, Шкода Фабия R5). Титакис е най-сериозният съперник на Титов в гръцкия асфалтов шампионат този сезон.

В предишните три ралита: „Ламиас“, „Ахаиос“ и „Ипиротико“ Титов и Спиров записаха последователно трето, четвърто и второ място. А Титакис съответно четвърто, трето и пак четвърто място. Миналата година Титакис завърши гръцкия асфалтов шампионат на второ място в крайното класиране.

Мартин Сурилов спечели всички отсечки в рали „Дряново“

Веднага след това започват екзотиките - Гиоргос Кехагиас (№5, Апостолос Макариос, Форд Ескорт WRC) е идеален пример за това. По-младите рали фенове може и да не са виждали в действие автомобил от първото WRC поколение, но определено си струва. Но Гиоргос записа две отпадания в предишните две ралита с тази кола заради повреди.

В същия клас, но преди години - А/8, беше и колата на Дионисис Мавродис (№8, навигатор Харис Каравасиликос, Субару Импреза). Миналата година Мавродис завърши 10-и в генералното класиране в рали „Дет“, а този сезон има само един старт - рали „Фтиодис“ от гръцкия рали шампионат, но отпадна.

Част от българската група са още Любен Каменов/Валентин Будинов (№9, Пежо 208 Rally4, RC4), Петър Йорданов/Любка Йорданова (№17, Рено Клио Rally5, RC5), Георги Чакъров/Инна Стоянова (№51, БМВ Е30, NC1), Иван Иванов/Румен Иванов (№52, Хонда Сивик Type-R EP3, RC4N), Диана Стоянова/Иванела Иванова (№53, Хонда Сивик Type-R EP3, RC4N), Павлин Янев/Илиян Дончев (№54, Пежо 208 GTI, NC1), Николай Кортелов/Георги Радев (№55, Ситроен С2, RC4) и Хасан Серкан/Константин Скулев (№56, Сузуки Суифт GTi Mk2, RC4N).

Българските екипажи с номера от 51 нататък са заявени само за нашия шампионат и не взимат точки за гръцкия асфалтов шампионат.

Заявките са общо 46, от които 11 са българските екипажи.

Маршрутът на ралито включва 5 скоростни отсечки - две се карат по два пъти - „Ливади-Петрокераса“ (19,66 км) и „Холомонтас“ (23,63 км) и пауърстейджът „Галатиста“ (6,35 км). Всички етапи са в неделя - първата отсечка стартира в 8:28 часа, а последната - в 15:05 часа. Има две сервизни зони в село Галатиста след втората и четвъртата отсечка.

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Снимки: Sportal.bg