Пол Еспаргаро ще кара и в Австрия

Пол Еспаргаро ще смени Маверик Винялес и в Гран При на Австрия в MotoGP, потвърди днес Tech3. Така Еспаргаро ще запише 4 поредни състезателни уикенда, в които замества Винялес.

Маверик не се е състезавал от 12 юли, когато се оттегли от Гран При на Германия в последните обиколки на надпреварата.

He can't stay away! Pol will be back once again this weekend at the Red Bull Ring 🇦🇹



Maverick is still working on his recovery and we hope to have him back in the garage in time for Japan when the overseas races begin ☺️ #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/jCT4IVnVQG — Tech3 Racing (@Tech3Racing) September 15, 2026

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Еспрагаро, който е пилот по развитието на КТМ, основно се занимава с новия мотоциклет на австрийците с 850-кубиков двигател, който ще дебютира през 2027, когато стартира новата ера в MotoGP. Това означава, че днес и утре той кара с 850-кубиков прототип на „Муджело“.

Винялес участва само в 8 кръга този сезон, като взе точки в 4 от тях. А в Tech3 се надяват, че Маверик ще е готов да се върне на пистата „преди Япония“.

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Пол Еспаргаро взе точки в два от трите състезателни уикенда, в които кара тази година.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages