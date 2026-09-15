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Пол Еспаргаро ще кара и в Австрия

  • 15 сеп 2026 | 17:41
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Пол Еспаргаро ще смени Маверик Винялес и в Гран При на Австрия в MotoGP, потвърди днес Tech3. Така Еспаргаро ще запише 4 поредни състезателни уикенда, в които замества Винялес.

Маверик не се е състезавал от 12 юли, когато се оттегли от Гран При на Германия в последните обиколки на надпреварата.

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Еспрагаро, който е пилот по развитието на КТМ, основно се занимава с новия мотоциклет на австрийците с 850-кубиков двигател, който ще дебютира през 2027, когато стартира новата ера в MotoGP. Това означава, че днес и утре той кара с 850-кубиков прототип на „Муджело“.

Винялес участва само в 8 кръга този сезон, като взе точки в 4 от тях. А в Tech3 се надяват, че Маверик ще е готов да се върне на пистата „преди Япония“.

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Пол Еспаргаро взе точки в два от трите състезателни уикенда, в които кара тази година.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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