Никола Цолов след трудния уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края

Никола Цолов имаше един много труден уикенд в Мадрид, където не успя да вземе нито една точка от двете състезания в испанската столица.

В съботния спринт Българския лъв не финишира, след като докосна стената и се заъвртя в 20-ия завой, докато се бореше със съотборника си в Кампос Ноел Леон за четвъртото място. В неделната дълга надпревара Цолов пресече финалната линия последен, след като имаше проблем с износването на гуми в резултат на по-ранен контакт с Рафаел Камара.

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Въпреки тези две нули Българския лъв запази лидерската си позиция в генералното класиране, в което с актив от 177 точки той води със 7 пред Камара. А Цолов обеща, че ще продължи да дава всичко от себе до края на битката за титлата.

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„Научаваш, че можеш да даваш най-доброто от себе си дори когато е трудно, когато си изморен и може би те боли малко. Чувството да покажеш кураж, е хубаво. Ще давам всичко от себе си до края на тази битка“, написа Българския лъв в своя профил във Фейсбук.

Сезонът във Формула 2 ще продължи следващата седмица в азербайджанската столица Баку, където ще има двоен кръг, който ще включва две квалификации и две дълги състезания. На този етап планът на организаторите на шампионата е кампанията да завърши със кръговете в Катар и Абу Даби, които са предвидени за края на ноември и началото на декември, но това никак не е сигурно предвид обстановката в Близкия изток.

Снимки: Red Bull Content Pool

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