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От Ферари обясниха повредата, която извади Хамилтън от Гран При на Испания

  • 14 сеп 2026 | 19:41
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Отборът на Ферари даде обяснение за проблемите със спирачките, които принудиха Люис Хамилтън да се оттегли от Гран При на Испания.

Хамилтън започна да изпитва затруднения със спирачките още в началните обиколки на неделното състезание в Мадрид. Това се случи, след като Макс Верстапен му върна третото място, тъй като пилотът на Ред Бул бе преминал напряко през първия завой.

С влошаването на проблема седемкратният световен шампион започна да губи позиции в класирането, преди да бъде извикан в бокса, за да се оттегли след само седем обиколки. Това бе първото незавършено състезание за Хамилтън от 10 месеца насам и сложи край на впечатляващата му серия от завършени всички състезателни обиколки през сезон 2026 преди надпреварата в Мадрид.

„Педалът потъна. Опитахме се да го оправим от стената на боксовете, но след няколко завоя се случи отново. Нямаше смисъл да остава на пистата в такова лудо състезание. Не искахме да поемаме никакви рискове“, заяви шефът на Ферари, Фред Васьор.

Самият Хамилтън сподели, че е „имал късмет да се прибере“ в гаража след повредата в спирачките.

„Беше наистина неочаквано. Спирах за пети завой в първата обиколка и колата спираше нормално. След това педалът пропадна и влязох с много висока скорост в завоя, защото колата не спря както трябва. На следващия завой всичко се оправи и си помислих, че ще сме добре“, обясни Хамилтън.

Британецът вярва, че Ферари е разполагал с болид, способен да се бори за победата в Гран При на Испания, след като направи силен старт на състезанието.

„Мисля, че отборът свърши невероятна работа, така че ми е тъжно за тях, че не успяха да вземат максимален брой точки. Смятам, че днес имахме кола, с която да се борим за победа, но за съжаление просто не се получи“, коментира седемкратният шампион.

Въпреки че Васьор се съгласи, че представянето на Ферари е било окуражаващо, французинът смята, че третото място вероятно е било най-добрият възможен резултат.

„Като видите темпото на Шарл, можете да си представите, че имахме скоростта да се борим с всички. По-скоро е въпрос на позиция на пистата. Честно казано, днес беше изключително трудно да се изпреварва.

„По-скоро съм съсредоточен върху моите коли, но не знам кой е изпреварвал по време на състезанието. Мисля, че в тази ситуация всичко е въпрос на позиция на пистата. Да се борим не е точната дума, по-скоро е въпрос на позиция“, каза французинът.

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Снимки: Gettyimages

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