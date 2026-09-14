От Ферари обясниха повредата, която извади Хамилтън от Гран При на Испания

Отборът на Ферари даде обяснение за проблемите със спирачките, които принудиха Люис Хамилтън да се оттегли от Гран При на Испания.
Хамилтън започна да изпитва затруднения със спирачките още в началните обиколки на неделното състезание в Мадрид. Това се случи, след като Макс Верстапен му върна третото място, тъй като пилотът на Ред Бул бе преминал напряко през първия завой.
С влошаването на проблема седемкратният световен шампион започна да губи позиции в класирането, преди да бъде извикан в бокса, за да се оттегли след само седем обиколки. Това бе първото незавършено състезание за Хамилтън от 10 месеца насам и сложи край на впечатляващата му серия от завършени всички състезателни обиколки през сезон 2026 преди надпреварата в Мадрид.
„Педалът потъна. Опитахме се да го оправим от стената на боксовете, но след няколко завоя се случи отново. Нямаше смисъл да остава на пистата в такова лудо състезание. Не искахме да поемаме никакви рискове“, заяви шефът на Ферари, Фред Васьор.
Самият Хамилтън сподели, че е „имал късмет да се прибере“ в гаража след повредата в спирачките.
„Беше наистина неочаквано. Спирах за пети завой в първата обиколка и колата спираше нормално. След това педалът пропадна и влязох с много висока скорост в завоя, защото колата не спря както трябва. На следващия завой всичко се оправи и си помислих, че ще сме добре“, обясни Хамилтън.
Британецът вярва, че Ферари е разполагал с болид, способен да се бори за победата в Гран При на Испания, след като направи силен старт на състезанието.
„Мисля, че отборът свърши невероятна работа, така че ми е тъжно за тях, че не успяха да вземат максимален брой точки. Смятам, че днес имахме кола, с която да се борим за победа, но за съжаление просто не се получи“, коментира седемкратният шампион.
Въпреки че Васьор се съгласи, че представянето на Ферари е било окуражаващо, французинът смята, че третото място вероятно е било най-добрият възможен резултат.
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„Като видите темпото на Шарл, можете да си представите, че имахме скоростта да се борим с всички. По-скоро е въпрос на позиция на пистата. Честно казано, днес беше изключително трудно да се изпреварва.
„По-скоро съм съсредоточен върху моите коли, но не знам кой е изпреварвал по време на състезанието. Мисля, че в тази ситуация всичко е въпрос на позиция на пистата. Да се борим не е точната дума, по-скоро е въпрос на позиция“, каза французинът.
Снимки: Gettyimages