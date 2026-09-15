Испанският транспортен министър: Състезанието в Мадрид беше пълен провал

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте остро разкритикува дебютната Гран При на Испания на новата писта "Мадринг" в Мадрид и го определи „пълен провал“. В своя публикация в Twitter той заяви, че дизайнът на пистата прави изпреварванията невъзможни. Пуенте сравни трасето „Мадринг“ с това в Монако 2, като испанското е малко по-бързо.

Фуенте е първият представител на властта, който казва това, което видяха и мислят милионите фенове на Формула 1, останали озадачени от скучното състезание на пистата, която измести каталунското трасе до Барселона.

❌ Óscar Puente sentencia a Madring y el GP de España de F1: "La carrera en sí ha sido un auténtico truño. Es un Mónaco 2 pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin"https://t.co/iB5s6wVi3E — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 14, 2026

Също така, Пуенте сподели и друг гневен пост на фенска група, в който се настоява да бъдат уволнени всички, които са отговорни за дизайна на "Мадринг".

Lando hit the high notes in pursuit of Max 😮‍💨



Polesitter @LandoNorris is our @aramco Speed Master in Spain!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/naLuLZ37fj — Formula 1 (@F1) September 14, 2026

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Политическата намеса добавя ново измерение към нарастващото недоволство срещу пистата в Мадрид, която вече е подложена на силен натиск за промени след първото си състезание, в което почти липсваха изпреварвания.

Френският всекидневник „Л'Екип“ беше особено язвителен, описвайки пистата като „смъртоносна машина за сън“, а пилотът на Ауди Габриел Бортолето се съгласи с оценката: „Почти заспах“.

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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис, който завърши трети в Гран При на Испания, заяви, че е трябвало да бъде очевидно, че пистата не отговаря на стандартите.

„Трябва да се отърват от завои 18 и 19. Безполезни са. Просто трябва да има по-дълга права към остър завой“, каза Норис. „Не знам как някой гледа този дизайн и си казва: „Супер“.“

Пилотът на Макларън предложи промяната да бъде по модел на „Пистата на Америките“ в Остин, като призова за „права линия от завой 17 до 20“ с „много по-широк вход като завой 1 или 10 в Остин, голям остър завой“. Норис добави без заобикалки: „За мен това не е страхотна състезателна писта“.

В Мадрид имаше по-малко изпреварвания, отколкото в Гран При на Монако

Дори победителят в състезанието Андреа Кими Антонели сподели мнението, че конфигурацията се нуждае от подобрения. „Определено не създава възможности за изпреварване и не те подтиква да опиташ маневра, защото в 80% от случаите може да се стигне до контакт“, каза лидерът в шампионата.

Антонели заключи, че „има някои завои, които трябва да бъдат променени, за да се създадат повече възможности за изпреварване, защото в момента, да, приятно е за една обиколка, но в състезанието просто си блокиран отзад“.

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Снимки: Gettyimages