В Мадрид имаше по-малко изпреварвания, отколкото в Гран При на Монако

Традиционно надпреварата за Гран При на Монако е тази, която включва най-малко изпреварвания в хода на сезона във Формула 1.

През 2026 година обаче това няма да е така, тъй като вчерашната Гран При на Испания в Мадрид регистрира по-малко успешни атаки от състезанието в Княжеството в началото на юни. В испанската столица бяха отчетени едва 4 успешни маневри срещу 10 в Монако, което отрежда последното място в тази класация на пистата „Мадринг“.

За сравнение, като изключим надпреварите в Монако и Мадрид, от началото на годината няма друго състезание с по-малко от 47 успешни атаки, колкото бяха отчетени в Унгария. А най-много изпреварвания са били регистрирани в Китай (101), когато правилата все още бяха оригиналните за сезона, а не коригираните, които влязоха в сила от Маями, където имаше 88 изпреварвания, а третото място се заема от Гран При на Италия със 78.

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Снимки: Gettyimages