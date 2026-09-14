Защо Макларън не вини рейс контрола за изгубената победа в Мадрид

След като спечели полпозишън със зашеметяваща обиколка в събота, победата в Гран При на Испания изглеждаше сигурна за Ландо Норис – докато появата на виртуалната кола за сигурност не му отне шанса за триумф. Въпреки това от Макларън заявиха, че няма да обвиняват рейс контрола за лошия късмет, който ги сполетя в неделя.

Самата природа на пистата в Мадрид означаваше, че силният старт от първа позиция би направил победата за Норис много вероятна, тъй като се оказа изключително трудно за болидите от от всички шампионати да изпреварват в състезателни условия.

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Възползвайки се от чистия въздух пред себе си, британецът се откъсна пред Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен само след няколко обиколки. Всичко обаче се промени, когато спирачките на болида на Ланс Строл отказаха и той бе принуден да спре встрани от пистата, което доведе до виртуална кола за сигурност.

Моментът на инцидента сериозно повлия на състезанието на Норис, тъй като той вече беше преминал входа към бокса, когато бе обявена виртуалната кола за сигурност (ВКС). Докато той направи още една обиколка, за да влезе за смяна на гуми, пистата отново бе с нормален режим. Междувременно съперниците му се възползваха максимално от ситуацията и спряха за нови гуми, което според Норис му е коствало около 20 секунди в състезанието.

Fine margins 🤏



The crucial seconds which made all the difference for Lando and Kimi! 🤯#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/naQ1t2ow70 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Нещастието накара някои да поставят под въпрос правилата около колите за сигурност и ВКС, както и какво може да се направи, за да се гарантира, че никой няма да бъде облагодетелстван или ощетен при тяхното обявяване. Шефът на Макларън, Андреа Стела, обаче смята, че подобни съображения не трябва да влияят на решенията на състезателния директор по време на надпреварите.

„Както при всички случаи, в които моментът или продължителността на кола за сигурност или виртуална кола за сигурност оказват голямо влияние върху състезанието, имаме възможност да преразгледаме дали можем да направим нещата по различен начин“, каза той след надпреварата.



„Но това не е под юрисдикцията на състезателния директор. Състезателният директор прилага насоките и правилника в момента на състезанието, което ръководи. И мисля, че когато има ситуация като тази, която предизвика виртуалната кола за сигурност, вниманието на състезателния директор, и то с право, е насочено към това кога съществуват условия за включване на виртуалната кола за сигурност и кога за нейното изключване. Не мисля, че той следи какво се случва в състезанието. Това би било голямо разсейване“, добави италианецът.

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Стела заяви, че отборът „няма абсолютно никакъв коментар“ относно ръководството на състезанието за Гран При на Испания, добавяйки, че те са „свършили добра работа според настоящите правила“. Той обаче призна, че има възможност за „по-широк размисъл“ относно предприемането на стъпки за „поддържане на повече справедливост“ при подобни инциденти.

„Самият аз съм озадачен кое е правилното. Правилно ли е да се даде достатъчна продължителност, така че всички да бъдат подложени на едни и същи условия на пистата? Например, виртуалната кола за сигурност да продължи поне една пълна обиколка. Или просто да оставим нещата в ръцете на боговете? И понякога имаш късмет, понякога не. Самият аз не съм сигурен.



„Но като цяло има подходящо място за провеждане на този вид разговори, а това е Стратегическият консултативен комитет. И това е тема, която може да бъде добавена към дневния ред и обсъдена там. Но ако има промяна, тя ще трябва да премине през него, след това през Комисията за Ф1, а накрая да стигне и до Спортния правилник.“

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Това, според Стела, би бил „сравнително дълъг процес“, което означава, че промяна не може да се очаква скоро. Независимо от това, Норис призна, че макар този път да е загубил заради момента на ВКС, други са губили при подобни обстоятелства, а самият той също е печелил понякога.

„Бях единственият, единственият в цялата решетка, който не получи шанс да направи питстоп. Това е просто нещастие. Случвало се е в състезания и е имало много случаи, в които съм печелил от това в миналото, както и такива, в които съм губил.



„Това са състезанията, но никога, когато се бориш за победа. Така че мисля, че това е може би един от първите пъти, когато победа е загубена просто заради това“, каза Норис на пресконференцията след състезанието.

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Снимки: Gettyimages