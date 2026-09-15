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Синер ще защитава титлата си във Виена

  • 15 сеп 2026 | 11:06
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Синер ще защитава титлата си във Виена

Яник Синер ще се опита да спечели трета поредна титла във Виена на турнира "Ерсте Банк Оупън" през октомври, съобщиха организаторите.

Лидерът в световната ранглиста ще защитава трофея, който спечели през 2025 г. на турнира на закрито от категория АТП 500 в австрийската столица. След като триумфира и през 2023 г., италианецът се стреми да стане едва вторият тенисист с три титли във Виена след Брайън Готфрид, който е печелил надпреварата четири пъти.

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25-годишният Синер не се е състезавал от успешната защита на титлата си на Уимбълдън през юли и пропусна Откритото първенство на САЩ поради контузия в дясното коляно. Според статистиката италианецът има общ баланс от 17 победи и 4 загуби във Виена.

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През настоящия сезон Синер е спечелил шест титли на ниво АТР тур, като преди триумфа си на Уимбълдън победи в първите пет турнира от сериите "Мастърс 1000" за годината.

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Мачовете от основната схема на "Ерсте Банк Оупън" ще се проведат от 24 октомври до 1 ноември в зала „Винер Щатхале“. Участие в събитието са потвърдили и други бивши шампиони като Александър Зверев, Даниил Медведев и Андрей Рубльов.

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