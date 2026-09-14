Шелтън ще намери позитиви от финала в Ню Йорк

Бен Шелтън няма да позволи на резултата от неделния финал на US Open срещу Александър Зверев да го спре да продължи да върви напред. Американската звезда има голямо желание да се съвземе, след като остана съвсем малко под върха в първия си финал от Големия шлем.

„Мотивиран съм. Разочарован съм от това как се разви днешният ден. Щастлив съм от начина, по положен от мен, по който се борих през тази седмица, през двете седмици“, каза Шелтън. „Развълнуван съм от прогреса, който усещам, че съм постигнал, но да — това боли на 100 процента. Да, продължаваме към следващото предизвикателство. Ще се опитам да ставам все по-добър и да се появя в Австралия още по-силен, отколкото тук.“

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Това не бе първият път, в който Шелтън се състезава на голяма сцена — той е двукратен шампион от сериите Мастърс, играл е на Финалите на ATP и е стигал до два полуфинала в Големия шлем преди това. Но излизането на корта на стадион „Артър Аш“ за финал от Шлема бе специален момент.

„Това е толкова страхотен момент. Да излезеш на този корт днес — няма нищо подобно. Никога преди не съм изпитвал такова нещо. Да, това да си в подобна позиция пристрастява“, заяви Шелтън. „Очевидно за мен беше гадно на последните няколко турнира от Големия шлем да си седя у дома по 10, 11, 12 дни, докато турнирът все още продължава, и да гледам как всички останали се преминават през схемата. Това мотивира. Загубата на финала също мотивира, но именно това е позицията, в която искам да бъда.“

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Шелтън обясни, че през целия си живот му се е налагало да преследва хората пред себе си в опит да достигне тяхното ниво. Бившият изтъкнат състезател от Университета във Флорида е свикнал да се пренастройва, за да се устреми към върха, което ще бъде така и през идните месеци.

„Развивам се по-късно от останалите. Просто винаги е било така. И сега не е по-различно. Не винаги съм имал успех от първия път, когато съм бил на финал — независимо дали от времето, когато бях съвсем млад, чак до ниво Чалънджър, а сега и на ниво ATP и Големия шлем“, каза Шелтън. „Мисля, че за мен това е непрекъснат процес. Така го виждам. Не мисля, че съм дори близо до играча, който искам да бъда. Мисля, че съм страхотен боец. Смятам, че се боря наистина добре на корта.“

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Добрата новина за Шелтън е, че се изкачи до рекордния в кариерата си №4 в ранглистата PIF ATP. Американецът е съвсем близо до самия връх в спорта, макар да усеща, че има място за подобрение.

„Определено не изпълних нищо от задната линия по начина, по който исках. С течение на мача не бих искал нищо повече от бекхенда си, но днес не удрях добре форхенда. Не бях точен с него, когато атакувах“, сподели Шелтън. „Направих твърде много грешки, когато топката бе на ракетата ми. Или вкарвах страхотен ретур и топката оставаше удобна, или играех добре от задната линия и имах удобен форхенд. Днес не бях невероятен при атаките с форхенд. Не бях добър и в прехода. Направих твърде много грешки и мисля, че това е основното за мен. Искам да бъда по-убийствен с форхенда си.“

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Тринити Родман, приятелката на Шелтън и футболна звезда, побърза да дойде от мач по-рано през деня във Вашингтон, за да хване края на двубоя. Финалистът изрази благодарност към Родман, семейството си и всички, които го подкрепят.

„Това означава всичко. Да, знаех, че идва. Знаех, че ще бъде почти невъзможно да стигне дотук, но дори самото полагане на усилие и опитът да успееш са лудост. Тя се появи точно когато губех, което за нея вероятно е било гадно“, каза Шелтън. „Но ние сме правили много жертви един за друг. Пътували сме по целия свят, за да се подкрепяме, когато можем. Означава много, както и подкрепата от семейството и приятелите ми.“

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