Тенисистите прекратяват протестите за повече пари

Водещите тенисисти от ATP и WTA взеха решение да прекратят своята 18-месечна публична кампания за по-голям дял от приходите на турнирите от Големия шлем, след като четирите "мейджър" надпревари се съгласиха да създадат съвместен Grand Slam Player Advisory Council.

Създаването на новия съвет се приема от състезателите като важна стъпка към осигуряване на директна комуникация, обратна връзка и структуриран диалог с организаторите на четирите турнира от Големия шлем. Чрез това представителство играчите ще преговарят пряко по спортните въпроси и финансовото разпределение, като същевременно запазват пълното си право да подновят публичните си действия, ако преговорите не постигнат очаквания напредък.

Тази година кампанията набра скорост, след като играчите съкратиха медийните си ангажименти преди "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" в знак на протест, а същевременно наградните фондове на четирите турнира от Големия шлем бяха увеличени на фона на нарастващия натиск от страна на групата, достигайки 79,92 млн. долара на Откритото първенство на Австралия, 71,56 млн. долара на "Ролан Гарос", 86,79 млн. долара на "Уимбълдън" и рекордните 108 млн. долара на Откритото първенство на САЩ..

В основата на исканията остава стремежът турнирите от Големия шлем да изравнят формулата си с тази на мъжката и женската асоциация (ATP и WTA), разпределяйки 22% от приходите си под формата на награден фонд до 2030 година. Към момента този процент варира между 13% и 15%. Основен приоритет е подпомагането на по-ниско ранкираните тенисисти, които срещат затруднения при финансирането на своите кариери.

"Играчите сега ще работят директно с организаторите на турнирите от Големия шлем, за да създадат съвет, чрез който те ще бъдат пряко консултирани и ще могат да преговарят по всяко време. Това е доказателство за успехите, постигнати благодарение на единните действия на играчите в индивидуален спорт като тениса, както и чрез конструктивен диалог с турнирите от Големия шлем и организаторите на турнирите. Играчите очакват консултативният съвет да надгради върху този напредък и да продължи да преследва целите, които все още не са напълно постигнати. Те запазват правото си да подновят кампанията, ако съветът не успее да постигне тези цели", се казва в изявление на групата.

Освен по-висок награден фонд, тенисистите настояват за сериозни подобрения в пенсионните фондове, здравните опции и програми за подкрепа на играчите, като целта е финансовите средства за тяхното благосъстояние да нарастнат значително през следващите години.

Повод за преминаването към вътрешен диалог даде и рекордното увеличение на наградния фонд на US Open до 108 милиона долара. Това представлява 20% ръст спрямо предходната година или увеличение с над 15.6 милиона долара. Към тази сума са добавени и над 2 милиона долара за новата програма за подкрепа на играчите (U.S. Open Player Support Program), предназначена да допълва съществуващите пенсионни фондове.

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