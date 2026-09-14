Германия чака отговора на Зверев за Купа "Дейвис"

След като спечели титлата при мъжете от Откритото първенство на САЩ по тенис, Александър Зверев остави отворен въпроса дали ще играе за Германия в турнира за Купа „Дейвис“ през уикенда.
„Наистина много бих искал да играя за Купа „Дейвис“. Всички около мен се опитват да ме разубедят“, заяви германецът, цитиран от агенция ДПА.
В неделя той ликува с втората титла от Големия шлем в кариерата си.
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„Ще реша това утре“, добави Александър Зверев.
Германия се изправя срещу Хърватия в събота и неделя. Капитанът на отбора Михаел Колман коментира преди турнира от Големия шлем в Ню Йорк, че трябва да се изчака дали Зверев ще стигне до финала.
Александър Зверев триумфира в надпреварата, след като победи американеца Бен Шелтън с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 във финалния двубой.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google