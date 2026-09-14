Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски продължава впечатляващия си възход на двойки

Александър Донски продължава впечатляващия си възход на двойки

  • 14 сеп 2026 | 12:26
  • 929
  • 0
Александър Донски продължава впечатляващия си възход на двойки

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски продължава своя впечатляващ възход в световната ранглиста на ATP при дуетите, като официално достигна до рекордното в кариерата си 82-ро място с актив от 1042 точки.

С това постижение 28-годишният Донски затвърждава позицията си на втория най-високо класиран български тенисист на двойки за всички времена. Пред него в исторически план остава единствено Григор Димитров, който в пика на кариерата си при дуетите достигна до 66-ото място на планетата.

Впечатляващ сезон и пробив на Големия шлем

Възходът на родения във Филаделфия състезател не е случаен, а е плод на най-силния период в професионалната му кариера. Само в рамките на 2026 година Александър Донски спечели три титли от сериите “Чалънджър” (в Ню Делхи, Оейраш и Квебек) и достигна до още няколко ключови финала, включително в Кингстън (Ямайка).

Върхът на неговото лято обаче дойде на Откритото първенство на САЩ (US Open). Донски направи своя мечтан дебют в основната схема на турнир от Големия шлем. Заедно с британеца Ян Чоински те записаха историческа победа в първия кръг над американците Мартин Дам и Макензи Макдоналд, преди да отпаднат достойно във втория кръг от петите поставени в схемата. Спечелените точки от Ню Йорк се оказаха решаващи за преминаването на границата от 1000 точки и рекордното му изкачване до №82.

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open
Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Ключова фигура за България

Освен личните си успехи на международната сцена, Донски остава и основен стълб в националния отбор на България. От 2019 година насам той е неизменна част от състава за Купа “Дейвис” и се утвърди като лидер в мачовете на двойки. Сигурната му игра на мрежата и мощният му сервис ще бъдат от изключително значение за предстоящия мач Дания - България на 18 и 19 септември. Залогът е огромен. Победа ще изпрати "трикольорите" обратно в Световната група на неофициалното световно първенство по тенис. При поражение „лъвовете“ ще трябва да се борят за оцеляването си в Световна група I през февруари 2027 г.

Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис
Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис
 Руне се завръща след 11 месеца: Как бившият №4 променя всичко за България за Купа Дейвис
Руне се завръща след 11 месеца: Как бившият №4 променя всичко за България за Купа Дейвис
 "Скритото оръжие" на Дания срещу България за Купа Дейвис
"Скритото оръжие" на Дания срещу България за Купа Дейвис
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Голямото шоу на трибуните: Кои VIP гости озариха финала на US Open

Голямото шоу на трибуните: Кои VIP гости озариха финала на US Open

  • 14 сеп 2026 | 09:22
  • 1731
  • 0
Моментът, в който Зверев НЕ разбра, че е станал шампион на US Open

Моментът, в който Зверев НЕ разбра, че е станал шампион на US Open

  • 14 сеп 2026 | 09:02
  • 6407
  • 4
Григор се срещна с талантите, които изпрати в Академията на Патрик Муратоглу

Григор се срещна с талантите, които изпрати в Академията на Патрик Муратоглу

  • 14 сеп 2026 | 08:42
  • 668
  • 0
Зверев: Сега съм най-добрият, но не и когато Синер и Алкарас са във форма

Зверев: Сега съм най-добрият, но не и когато Синер и Алкарас са във форма

  • 14 сеп 2026 | 08:26
  • 1149
  • 0
Кристина Букса отстрани Бианка Андрееску на старта в Гуадалахара

Кристина Букса отстрани Бианка Андрееску на старта в Гуадалахара

  • 14 сеп 2026 | 06:12
  • 1175
  • 0
Шелтън към Зверев: Ти си най-добрият през тази година

Шелтън към Зверев: Ти си най-добрият през тази година

  • 14 сеп 2026 | 05:57
  • 1659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

  • 14 сеп 2026 | 12:45
  • 11143
  • 7
Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 16248
  • 128
Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

  • 14 сеп 2026 | 12:29
  • 7456
  • 7
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 13773
  • 29
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 23999
  • 48
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 29728
  • 49