Александър Донски продължава впечатляващия си възход на двойки

Националът на България за Купа “Дейвис” Александър Донски продължава своя впечатляващ възход в световната ранглиста на ATP при дуетите, като официално достигна до рекордното в кариерата си 82-ро място с актив от 1042 точки.

С това постижение 28-годишният Донски затвърждава позицията си на втория най-високо класиран български тенисист на двойки за всички времена. Пред него в исторически план остава единствено Григор Димитров, който в пика на кариерата си при дуетите достигна до 66-ото място на планетата.

Впечатляващ сезон и пробив на Големия шлем

Възходът на родения във Филаделфия състезател не е случаен, а е плод на най-силния период в професионалната му кариера. Само в рамките на 2026 година Александър Донски спечели три титли от сериите “Чалънджър” (в Ню Делхи, Оейраш и Квебек) и достигна до още няколко ключови финала, включително в Кингстън (Ямайка).

Върхът на неговото лято обаче дойде на Откритото първенство на САЩ (US Open). Донски направи своя мечтан дебют в основната схема на турнир от Големия шлем. Заедно с британеца Ян Чоински те записаха историческа победа в първия кръг над американците Мартин Дам и Макензи Макдоналд, преди да отпаднат достойно във втория кръг от петите поставени в схемата. Спечелените точки от Ню Йорк се оказаха решаващи за преминаването на границата от 1000 точки и рекордното му изкачване до №82.

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Ключова фигура за България

Освен личните си успехи на международната сцена, Донски остава и основен стълб в националния отбор на България. От 2019 година насам той е неизменна част от състава за Купа “Дейвис” и се утвърди като лидер в мачовете на двойки. Сигурната му игра на мрежата и мощният му сервис ще бъдат от изключително значение за предстоящия мач Дания - България на 18 и 19 септември. Залогът е огромен. Победа ще изпрати "трикольорите" обратно в Световната група на неофициалното световно първенство по тенис. При поражение „лъвовете“ ще трябва да се борят за оцеляването си в Световна група I през февруари 2027 г.

Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис

Руне се завръща след 11 месеца: Как бившият №4 променя всичко за България за Купа Дейвис

"Скритото оръжие" на Дания срещу България за Купа Дейвис

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google