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  3. Матео Нешев и Магдалена Атанасова триумфираха на „Стаматин Кидс Мастърс“ до 10 г. в София

Матео Нешев и Магдалена Атанасова триумфираха на „Стаматин Кидс Мастърс“ до 10 г. в София

  • 14 сеп 2026 | 14:40
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Матео Нешев и Магдалена Атанасова триумфираха на „Стаматин Кидс Мастърс“ до 10 г. в София

Матео Нешев и Магдалена Атанасова спечелиха шампионските титли на детския тенис турнир „Стаматин Кидс Мастърс“ за състезатели до 10 години, проведен в София. Акцентът на събитието падна върху финалните сблъсъци, в които младите тенисисти показаха висока класическа подготовка и воля за победа.

Турнирът предложи изключително атрактивен и пълен формат за младите състезатели. Пътят до финалите премина през предварителни регионални квалификации, осигуряващи възможност за изява на деца от цялата страна. За финалния етап в София бяха предоставени и четири специални покани („уайлд кард“). Състезанието продължи с групова фаза и последващи двубои за разпределение на абсолютно всички места в крайното класиране.

В решаващите финални мачове Матео Нешев и Магдалена Атанасова наложиха своята игра и заслужиха трофеите за своите клубове. Успехът им подчертава израстването на младите таланти в българския тенис и събирането на ценен състезателен опит в турнири от подобен ранг.

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