Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Организаторите на Формула 2 обявиха официално, че предстоящият в края на следващата седмица състезателен уикенд в Баку ще включва допълнителна квалификация и допълнително дълго състезание. Това обаче не означава, че сезонът ще завърши край бреговете на Каспийско море, тъй като планът си остава предвидените за края на ноември и началото на декември кръгове в Катар и Абу Даби да се проведат.
Форматът на уикенда в Баку ще бъде идентичен с този, който беше използван по време на финалния кръг за сезона във Формула 3, който се проведе в Мадрид. В четвъртък сутринта е предвидена една 45-минутната свободна тренировка, а по-късно същия ден ще се проведат две 20-минутни квалификационни сесии.
Първата от тях ще определи реда на стартиране за спринта и първото основно състезание, които ще се проведат в петъчния ден. Втората квалификация пък ще определи реда на стартиране за второто основно състезание, което ще бъде в събота. Победителят от всяка квалификация ще получи две бонус точки, а двете основни състезания ще включват стандартния точков формат и едно задължително спиране в бокса.
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„Тъй като Формула 2 е единственият поддържащ шампионат на Гран При на Азербайджан, заедно с промоутъра, ние решихме да увеличим уикенда с една тренировка, две квалификации, едни спринт и две основни състезания. Това е единственият уикенд, в който програмата позволява тези допълнителни сесии, което ще увеличи допълнително нивото на забавление за феновете на пистата.
„Трасето в Баку винаги ни предлага невероятни състезания и се радвам, че ще направим нашия 12-ти кръг за сезона уникален. След това ние ще се върнем към нашия стандартен формат за финалните два кръга, които ще се проведат в Доха и Абу Даби“, заяви шефът на Формула 2 Бруно Мишел.
Във временното класиране във Формула 2 лидер с актив от 177 точки е българският пилот Никола Цолов, който имаше много труден уикенд в Мадрид, където не взе нито една точка. Така неговият пасив пред най-близкия му преследвач Рафаел Камара спадна на 7 пункта преди финалните три кръга за сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages