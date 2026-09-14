Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Организаторите на Формула 2 обявиха официално, че предстоящият в края на следващата седмица състезателен уикенд в Баку ще включва допълнителна квалификация и допълнително дълго състезание. Това обаче не означава, че сезонът ще завърши край бреговете на Каспийско море, тъй като планът си остава предвидените за края на ноември и началото на декември кръгове в Катар и Абу Даби да се проведат.

BREAKING: An expanded race weekend is coming in Baku! 🇦🇿



Round 12 of our 2026 season, taking place on 24-26 September, will feature an additional Qualifying session and Feature Race, ahead of our final rounds in Qatar and Abu Dhabi#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/hqA6jfz3lG — Formula 2 (@Formula2) September 14, 2026

Форматът на уикенда в Баку ще бъде идентичен с този, който беше използван по време на финалния кръг за сезона във Формула 3, който се проведе в Мадрид. В четвъртък сутринта е предвидена една 45-минутната свободна тренировка, а по-късно същия ден ще се проведат две 20-минутни квалификационни сесии.

Първата от тях ще определи реда на стартиране за спринта и първото основно състезание, които ще се проведат в петъчния ден. Втората квалификация пък ще определи реда на стартиране за второто основно състезание, което ще бъде в събота. Победителят от всяка квалификация ще получи две бонус точки, а двете основни състезания ще включват стандартния точков формат и едно задължително спиране в бокса.

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„Тъй като Формула 2 е единственият поддържащ шампионат на Гран При на Азербайджан, заедно с промоутъра, ние решихме да увеличим уикенда с една тренировка, две квалификации, едни спринт и две основни състезания. Това е единственият уикенд, в който програмата позволява тези допълнителни сесии, което ще увеличи допълнително нивото на забавление за феновете на пистата.



„Трасето в Баку винаги ни предлага невероятни състезания и се радвам, че ще направим нашия 12-ти кръг за сезона уникален. След това ние ще се върнем към нашия стандартен формат за финалните два кръга, които ще се проведат в Доха и Абу Даби“, заяви шефът на Формула 2 Бруно Мишел.

STILL ON TOP! 👑🇧🇬



Nikola Tsolov keeps hold of the F2 Championship lead after Round 11 in Madrid 👊#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/RzMhUC8bSQ — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2026

Във временното класиране във Формула 2 лидер с актив от 177 точки е българският пилот Никола Цолов, който имаше много труден уикенд в Мадрид, където не взе нито една точка. Така неговият пасив пред най-близкия му преследвач Рафаел Камара спадна на 7 пункта преди финалните три кръга за сезона.

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Снимки: Gettyimages