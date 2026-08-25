Чави при представянето си в Нидерландия: Идвам във футболния университет

Бившият играч и треньор на Барселона Чави Ернандес беше официално представен във вторник като новия селекционер на Нидерландия с договор до 2030 г. Той се определи като „футболен син“ на страната, както припомни и Найджъл де Йонг, спортен директор на федерацията, по време на представянето.

Последният разкри в детайли процеса по избор на нов треньор. Чави е спечелил финалната битка с Михаел Райцигер след отказите на Пеп Гуардиола и Арне Слот.

Официално: Чави застана начело на Нидерландия

„След Световното първенство беше взето решение относно списъка с кандидати. Какво търсехме? Имаше четирима кандидати и започнаха разговори, макар и не едновременно. Първият контакт беше с Гуардиола, но той искаше да си вземе една година почивка. След това се появи Арне Слот, солиден кандидат, но той посочи, че се вижда по-подходящ за работа в клуб. Впоследствие насочихме вниманието си към Чави Ернандес, който седи до мен като национален селекционер. В същото време разглеждахме и Райцигер като кандидат. Говорихме с Чави няколко пъти и проведохме приятни разговори. Стигнахме до заключението, че трябва да продължим напред с него. Той се смята за син на нидерландския футбол; той приема футболната култура на Нидерландия за своя“, обясни с пълна прозрачност Найджъл де Йонг.

Чави не трепна, когато го попитаха как се чувства от факта, че не е бил първи избор: „Не ме интересува дали съм трети или десети избор. За мен е чест да бъда треньор на Нидерландия. Найджъл де Йонг беше в дома ми в Барселона, след като се свърза с моя агент, и още от първия момент намерихме общ език.“

Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

Каталунецът заяви: „Имам много връзки с тази страна. Чувството ми е, че отивам във футболния университет. Искам отборът ми винаги да владее топката, но със страст. Тук сме, за да се състезаваме, да се наслаждаваме и да печелим. Настоявам: тук сме, за да печелим. Искам да създам едно голямо семейство.“ Той добави: „Знам, че съм чуждестранен треньор за тази страна. Но съм тук, за да помогна на федерацията, на треньорския щаб, на играчите. Искам да печеля. Усещам напрежението, но аз съм победител. И съм готов, супер готов съм.“

Той призна, че вече е разговарял с капитана Вирджил ван Дайк и с бившия си възпитаник в Барса Френки де Йонг двама от лидерите на „оранжевите“: „Искам да говоря повече с Вирджил. Искам да знам повече за неговата амбиция и страст. А Френки, дано се възстанови скоро, той е много важен играч за Барса и за националния отбор. Той е мотивиран от нашето идване.“

Чави оцени престоя си начело на Барселона като необходим опит за скока към Нидерландия. „Всичко добро и не толкова добро, което ни се случи, беше като майсторски клас и ни служи за опит. В Барса се научихме на много от нидерландския футбол и сега имаме възможност да върнем всичко това.“

Той изтъкна качеството, с което ще разполага: „Трябва да убедим това поколение футболисти, че има много талант. Пристигаме в идеалната федерация за тази цел. Най-важното е да вярваме в атакуващия футбол. Наблюдаваме много играчи и ще вземем решение.“

Неговият стил на игра е ясен: „Обичам да доминирам в мачовете, да поемам инициативата и отборът да излъчва страст и амбиция. Дали Ван Гаал и Куман са играли с петима защитници? Не съм тук, за да говоря за миналото, уважавам много това, което направиха Роналд Куман и Луис ван Гаал. Но това не е моята идея. Искам да играя с друга система: 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3. Смятам, че можем да доминираме повече с такъв тип системи.“

Чави си припомни връзката си с покойния Йохан Кройф: „Водих разговори с Йохан Кройф в последния етап от живота му. Той винаги оставаше позитивен, дори когато беше болен. Това е, което ще покажа на моите играчи. Нека се наслаждаваме на процеса и тогава ще бъдем по-близо до успеха.“

Той беше попитан за конкретни имена като Бергвайн, Райндерс и Съмървил, които играят в Саудитска Арабия: „Защо да не избирам играчи от Саудитската професионална лига? Това е добро първенство.“ А също и за младия талант Кес Смит: „Познавам го, да. Дали прилича на Чави, Иниеста или Бускетс? Уау, това трио е великолепно!“

Договорът му е до 2030 г., като целта е Световното първенство, на което един от домакините е Испания. На въпрос дали това носи допълнително напрежение, той отговори в типичния си стил: „Напрежение? Не, точно обратното. Да играя на „Бернабеу“ означава повече мотивация за мен“, заяви той относно евентуален финал на стадиона на Реал Мадрид.

🗣️ XAVI, A UN PERIODISTA HOLANDÉS: “MI NOMBRE SE PRONUNCIA XAVI. XAVI… COMO ‘CHOCOLATE’” 😂😂



👀 “No pasa nada por ser la TERCERA OPCIÓN tras GUARDIOLA y SLOT”. pic.twitter.com/LlDL9uxjJQ — Diario AS (@diarioas) August 25, 2026

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Снимки: Imago