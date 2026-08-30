Ван Дайк: Ливърпул си остава магнит за най-добрите играчи

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк е категоричен, че клубът продължава да бъде една от най-привлекателните дестинации в световния футбол. Увереността му идва на фона на предстоящото финализиране на трансфера на френския национал Брадли Баркола.

„Червените“ постигнаха споразумение с Пари Сен Жермен за привличането на нападателя, като сделката може да достигне стойност от 123 милиона паунда с бонусите. Очаква се Баркола, който бе основна трансферна цел за мърсисайдци това лято, скоро да бъде официално представен. Възможно е до края на трансферния прозорец във вторник към „Анфийлд“ да се присъединят и други футболисти, като сред спряганите имена са Янкуба Минтех от Брайтън и Исмаила Сар от Кристъл Палас.

Ван Дайк признава, че отборът има нужда от подобрения, което си пролича и при равенството 2:2 с Нотингам Форест в събота. Въпреки това нидерландският защитник е оптимист за бъдещето на клуба.

„Не мисля, че има съмнение, че клуб като Ливърпул привлича много, много добри играчи. Ако някой се съмнява в това, значи просто се опитва да бъде малко нечестен. Ливърпул все още е един от най-големите клубове в света. Очевидно всички знаем, че преминаваме през преход и или искаш да бъдеш част от него, или не. Аз съм част от него сега“, заяви капитанът.

Пристигането на Баркола, който спечели Шампионската лига в последните два сезона с ПСЖ, е вълнуваща новина за феновете и отбора.

„Той е много добър играч. Ако дойде, ще бъде посрещнат с отворени обятия, но докато не дойде, няма смисъл да се говори за това сега“, коментира Ван Дайк.

Защитникът обаче не би приел с лека ръка евентуална продажба на своя сънародник Коди Гакпо. Нападателят остави отлични впечатления в първите два мача на Ливърпул за сезона, въпреки че и двата завършиха наравно. Към Гакпо има интерес от страна на Манчестър Сити и Тотнъм.

„Той е качествен футболист и мисля, че трябва да задържим качествените футболисти, но нека видим какво ще стане през следващите три дни. Очевидно е съвсем ясно, че искам той да остане, не само защото има качества, но и защото е мой приятел и мисля, че ще бъде много важен за нас“, подчерта капитанът на „червените“.

Ван Дайк завърши с коментар за представянето на тима: „Отнема известно време, но очевидно всички искаме да се получи възможно най-скоро. Това са вече два мача подред, в които трябваше да се борим. Очевидно е добър знак, че се борим, но мисля, че все още можем да се справим много по-добре от това, което показвахме. Трябва да вкарваме повече голове, трябва да допускаме по-малко. Нотингам Форест идваше тук три пъти през последните три сезона и си тръгна непобеден, а това не трябва да се случва.“

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Снимки: Imago