Руне се завръща след 11 месеца: Как бившият №4 променя всичко за България за Купа Дейвис

Датският тенисист Холгер Руне официално обяви, че отново е готов за игра след дълго отсъствие от корта, продължило цели 11 месеца. Бившият №4 в световната ранглиста разкри, че очаква да облече екипа на Дания за предстоящия сблъсък срещу България за Купа Дейвис в Копенхаген. Новината за пълното възстановяване на 22-годишния скандинавец преобръща изцяло предварителните сметки и променя контекста за българската селекция.

Драмата за Руне започна през октомври 2025 г. по време на полуфиналния му мач срещу Уго Умбер на турнира в Стокхолм, когато той скъса ахилесово сухожилие и напусна корта със сълзи на очи. Последваха незабавна операция и продължителна рехабилитация, преминала през специализираната клиника "Аспетар" в Доха и родната му Дания.

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Първоначалните оптимистични планове предвиждаха датчанинът да се завърне още през пролетта. Руне таргетира турнира в Хамбург през май и последващия "Ролан Гарос", но впоследствие взе решение да отложи появяването си, за да избегне излишен рискове. В крайна сметка той пропуска и целия сезон на трева, както и Откритото първенство на САЩ, удължавайки паузата си до 11 месеца.

Новината, че Руне ще бъде на разположение на капитана на Дания за мачовете в Копенхаген, поставя българския отбор пред изключително тежък изпит. С носител на титлата от Мастърса в Париж и шампион в Барселона през 2025 г. (където надделя над Карлос Алкарас), датчаните получават безспорен лидер и фаворит във всеки един от сингъл двубоите.

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За българския тим това означава, че стратегическото предимство и сметките за лесни точки на единично отпадат. Българските състезатели ще трябва да търсят максимален интензитет и евентуални колебания в игровия ритъм на Руне, който не е играл официален мач от близо година. Независимо от факта, че датчанинът бе паднал извън топ 20 поради продължителното си отсъствие, класата и потенциалът му го правят един от най-опасните съперници в Световна група I на Купа Дейвис.

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Снимки: Gettyimages