Кристина Букса отстрани Бианка Андрееску на старта в Гуадалахара

Кристина Букса започна с чиста победа участието си на турнира от категория WTA 500 в Гуадалахара, след като надделя над канадката Бианка Андрееску в първия кръг (1/16-финали). Испанската тенисистка триумфира с 6:4, 6:3 след час и 37 минути игра на твърдите кортове в Мексико.

Андрееску спечели първия гейм в мача, но Букса бързо пое контрола върху двубоя и взе четири последователни гейма, за да поведе с 4:1 в първия сет. Въпреки че канадката върна част от изоставането си и намали до 4:3, Букса запази аванса си и затвори първата част с 6:4.

Вторият сет започна по подобен начин — испанската състезателка поведе бързо с 3:0 гейма. Андрееску се опита да се върне в мача, спечелвайки следващите си подавания, но Кристина Букса демонстрира стабилност и приключи двубоя с 6:3.

Статистиката от мачовете на двете тенисистки показва силните им оръжия. Букса вкарва 64% от първия си сервис, като печели 61% от точките при вкаран първи начален удар и 41% при втори сервис. На ретур испанката печели 44% от точките срещу сервиса на съперничките си.

От своя страна, Андрееску регистрира 65% успеваемост на първи сервис, спечелвайки 65% от точките на първо подаване и 47% на второ. На ретур канадката е спечелила 43% от разиграванията.

С този успех Кристина Букса продължава във втория кръг на турнира Гуадалахара Оупън, където нейният следващ съперник ще бъде Пана Удварди.

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