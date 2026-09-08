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  3. Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис

Официално: Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис

  • 8 сеп 2026 | 15:25
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Представители на Българска федерация по тенис дадоха официална пресконференция от 15:00 часа днес. Присъстващи бяха Иван Тиков (президент на БФ Тенис), Стефани Гачева (мениджър на отбора) и Валентин Димов (капитан). Естествено, беше обявена първо голямата новина за завръщането в състава на Григор Димитров.

"С удоволствие съобщавам голямата новина за Григор. Той ще играе за България и с него шансовете ни за победа стават значително по-сериозни. Благодаря на него и на екипа му, че изявиха желание да се включат в мача срещу Дания, който е изключително важен. Само му пожелавам да е здрав и да няма контузии, за да може не само да помогне на България, но и да се върне на мястото, което му е отредено", каза Тиков по повод завръщането на Гришо след 15-годишно отсъствие от състава ни за Купа Дейвис.

"Да си пожелаем успех в този празник на тениса", допълни той.

Гачева обясни, че организацията е на най-високо ниво и е в постоянна комуникация с организаторите от датската федерация, както и международната. Залата, в която ще се играят мачовете, е с капацитет 2800 места.

"Заминаваме в събота, част от момчетата ще се присъединят от различни места. Ще проведем лагер на място в същите условия, в които ще играем. Засега всички са добре, имат огромно желание за предстоящите мачове. Надявам се да проведем успешна подготовка и лагер", каза Димов. "Нашият щаб е същият - помощник е Тихомир Грозданов, Георги Попов е лекар, Любомир Панев е масажист. Играчите са Григор Димитров, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Иван Иванов, Александър Василев и Александър Донски. Иван идва като резерва, ще преценяваме на място за всеки участник, имаме право да правим смени без да посочваме причина. 

Мачовете започват на 18 и 19 септември. Нашият лагер е от 12-ти.

Григор Димитров е в състава. Надявам се всички да са здрави. Това е радваща новина за всички - такъв опитен и добър играч с дълга кариера на топ ниво. Въпреки че съставът ни е опитен, той е изграден от млади състезатели и той ни вдига нивото неимоверно. Аз решавам дали той ще играе, ще вземе участие във възможно най-много срещи. Има си стратегия, така че ще видим, ще го ползваме максимално", каза Димов.

"Домакинът в Купа Дейвис има предимство да си избере настилката и датчаните са избрали твърд корт в зала. Все пак, нашите момчета няма да се чувстват по-зле, задето ще играят в тези условия. Никога не е лесно, независимо дали си домакин или гост. Публиката обикновено предоставя допълнителна мотивация за всички", уточни капитанът.

Sportal.bg излъчи пресконференцията на живо.

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