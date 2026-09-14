Голямото шоу на трибуните: Кои VIP гости озариха финала на US Open

Триумфът на Александър Зверев над любимеца на местната публика Бен Шелтън на финала на US Open 2026 се превърна в едно от най-бляскавите събития на годината. Трибуните на стадион “Артър Аш” в Ню Йорк буквално пращяха по шевовете от световни знаменитости от Холивуд, музикалната индустрия, висшата мода и спорта.
Холивудски блясък и романтика по трибуните
Една от най-обсъжданите двойки на вечерта бяха Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон, които изгледаха мача от първите редове, демонстрирайки близост и отлично настроение.
Непосредствено до тях се открояваше и модният гуру Анна Уинтур, която е сред най-отдадените фенове на тениса и не пропуска важен финал в Ню Йорк.
Сред актьорския елит на трибуните блестяха още Крис Пейн, Пиърс Броснан, който сподели спортния празник в компанията на своя син Парис, носителят на Оскар Рами Малек и винаги стилната Кейти Холмс, придружена от новото си гадже Джейсън Бард Ярмоски, както и звездите от култовия сериал “Закон и ред: Специални разследвания” Кристофър Мелони и Кели Гидиш.
Поп-рок иконата Пинк внесе огромна доза цвят и енергия сред звездната публика. Гласовитата певица се появи в изключително атрактивно и тематично спортно яке, което веднага я направи лесно забележима за камерите и фотографите.
На трибуните бе и един от най-богатите хора в света - Джеф Безос. Той привлече погледите с перфектната си физическа форма. 62-годишният основател на Amazon се появи в компанията на съпругата си Лорън Санчес Безос, демонстрирайки изключително близко и романтично отношение, докато здраво я държеше за ръка по пътя към стадион “Артър Аш”.
Нашествието на Ню Йорк Никс
Бен Шелтън успя да събере огромна подкрепа и от баскетболния елит на САЩ. Голямата звезда на Ню Йорк Никс и MVP Джейлън Брънсън бе забелязан в ложите заедно със съпругата си Али. Самият Шелтън призна в интервютата си, че се е почувствал истински стъписан и развълнуван, когато е погледнал към трибуните и е видял Брънсън да го аплодира.
Компания на Брънсън правеха съотборниците му от Никс Карл-Антъни Таунс, който бе заедно с половинката си Джордин Уудс, Джош Харт и Джоузеф Алварадо.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google