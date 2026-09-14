Голямото шоу на трибуните: Кои VIP гости озариха финала на US Open

Триумфът на Александър Зверев над любимеца на местната публика Бен Шелтън на финала на US Open 2026 се превърна в едно от най-бляскавите събития на годината. Трибуните на стадион “Артър Аш” в Ню Йорк буквално пращяха по шевовете от световни знаменитости от Холивуд, музикалната индустрия, висшата мода и спорта.

Холивудски блясък и романтика по трибуните

Една от най-обсъжданите двойки на вечерта бяха Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон, които изгледаха мача от първите редове, демонстрирайки близост и отлично настроение.

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon watch the Women's US Open final. 🎾 pic.twitter.com/y0IRlE30CN — New York Post Sports (@nypostsports) September 12, 2026

Непосредствено до тях се открояваше и модният гуру Анна Уинтур, която е сред най-отдадените фенове на тениса и не пропуска важен финал в Ню Йорк.

Сред актьорския елит на трибуните блестяха още Крис Пейн, Пиърс Броснан, който сподели спортния празник в компанията на своя син Парис, носителят на Оскар Рами Малек и винаги стилната Кейти Холмс, придружена от новото си гадже Джейсън Бард Ярмоски, както и звездите от култовия сериал “Закон и ред: Специални разследвания” Кристофър Мелони и Кели Гидиш.

The U.S. Open camera showing the time 0:07 before showing Pierce Brosnan.



Iconic. pic.twitter.com/VRO5ytFSPI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026

Поп-рок иконата Пинк внесе огромна доза цвят и енергия сред звездната публика. Гласовитата певица се появи в изключително атрактивно и тематично спортно яке, което веднага я направи лесно забележима за камерите и фотографите.

Pink's son stole the show with his bright pink hair as they arrive at the US Open. 🎾🔥



🎥 Instagram / @jpasc24 pic.twitter.com/146wUE8mag — TMZ (@TMZ) September 13, 2026

На трибуните бе и един от най-богатите хора в света - Джеф Безос. Той привлече погледите с перфектната си физическа форма. 62-годишният основател на Amazon се появи в компанията на съпругата си Лорън Санчес Безос, демонстрирайки изключително близко и романтично отношение, докато здраво я държеше за ръка по пътя към стадион “Артър Аш”.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez at the 2026 US Open, one year after their Venice wedding. 📸 pic.twitter.com/HdwFWJ3bPm — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 14, 2026

Нашествието на Ню Йорк Никс

Бен Шелтън успя да събере огромна подкрепа и от баскетболния елит на САЩ. Голямата звезда на Ню Йорк Никс и MVP Джейлън Брънсън бе забелязан в ложите заедно със съпругата си Али. Самият Шелтън призна в интервютата си, че се е почувствал истински стъписан и развълнуван, когато е погледнал към трибуните и е видял Брънсън да го аплодира.

Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson and Josh Hart are at today's US Open Final 🎾 pic.twitter.com/JPnqhfY41d — SNY Knicks (@sny_knicks) September 13, 2026

Компания на Брънсън правеха съотборниците му от Никс Карл-Антъни Таунс, който бе заедно с половинката си Джордин Уудс, Джош Харт и Джоузеф Алварадо.

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