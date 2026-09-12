"Скритото оръжие" на Дания срещу България за Купа Дейвис

Дания има своето скрито оръжие срещу България в битката за Купа Дейвис. Залата, в която ще се изиграят срещите следващата седмица, се оказва същинска крепост за домакините.

Мачовете може да гледате на 18 и 19 септември в каналите на bTV Media Group.

"Кралската сцена" в Хилерьод се превръща в дома на тениса по време на Купа Дейвис за датчаните.Битката за изкачването в Световната купа ще бъде първата от 3 години насам в залата, където Дания за последно игра срещу Бразилия и Индия. Капитанът на отбора Фредерик Нилсен заяви, че съоръжението носи изключителна енергия и помага страшно много в подобни битки.

Датчаните имат страхотна серия като домакин за Купа Дейвис, като миналата година направиха феноменален обрат срещу Сърбия, след като изоставаха с 0:2 и стигнаха до 3:2 победи.

3000 души ще изпълнят трибуните, а на корта ще видим най-добрият български тенисист Григор Димитров и стигналия до четвъртото място в световната ранглиста Холгер Руне. Билетите ще бъдат пуснати в продажба от утре.

btvsport.bg

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