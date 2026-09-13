Достойно представяне на момчетата на Левски до 18 години на престижен турнир в Полша

Отборът на Левски София за момчета до 18 години взе участие в надпреварата "Volleyball Tallents Cup" в Ченстохова (Полша). Турнирът е за подрастващи набор 2008/2009, но "синият" клуб участва с момчетата, родени 2010/2011, водени от Светослав Гоцев.

В първия си мач "сините" отстъпиха след оспорвана битка на Метро (Варшава), след което загубиха от Спала и Гданс”. Последва победа срещу националите на Латвия с 3:0, като MVP на мача стана Даниил Ръчиу. В последния си мач момчетата отстъпиха на Ресови”. За най-полезен играч на състава на Левски в турнира бе избран Божидар Богданов.

"Въпреки възрастовата разлика, нашите момчета показаха израстване в мачовете в течение на турнира. Тези срещи са изключително полезни за тях - като опит и възможност да премерят сили с едни от най-добрите клубове при подрастващите в Европа", коментира треньорът Светослав Гоцев.

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