Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Достойно представяне на момчетата на Левски до 18 години на престижен турнир в Полша

Достойно представяне на момчетата на Левски до 18 години на престижен турнир в Полша

  • 13 сеп 2026 | 23:20
  • 183
  • 0
Достойно представяне на момчетата на Левски до 18 години на престижен турнир в Полша

Отборът на Левски София за момчета до 18 години взе участие в надпреварата "Volleyball Tallents Cup" в Ченстохова (Полша). Турнирът е за подрастващи набор 2008/2009, но "синият" клуб участва с момчетата, родени 2010/2011, водени от Светослав Гоцев.

В първия си мач "сините" отстъпиха след оспорвана битка на Метро (Варшава), след което загубиха от Спала и Гданс”. Последва победа срещу националите на Латвия с 3:0, като MVP на мача стана Даниил Ръчиу. В последния си мач момчетата отстъпиха на Ресови”. За най-полезен играч на състава на Левски в турнира бе избран Божидар Богданов.

"Въпреки възрастовата разлика, нашите момчета показаха израстване в мачовете в течение на турнира. Тези срещи са изключително полезни за тях - като опит и възможност да премерят сили с едни от най-добрите клубове при подрастващите в Европа", коментира треньорът Светослав Гоцев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дания с втора победа на ЕвроВолей 2026

Дания с втора победа на ЕвроВолей 2026

  • 13 сеп 2026 | 21:28
  • 734
  • 0
Турция с първа победа на Европейското

Турция с първа победа на Европейското

  • 13 сеп 2026 | 21:06
  • 1093
  • 0
Полша без проблеми срещу Северна Македония

Полша без проблеми срещу Северна Македония

  • 13 сеп 2026 | 20:31
  • 2148
  • 0
Капитанът на Израел: Очаквам ротации в състава срещу България, ключовият ни мач е със Северна Македония

Капитанът на Израел: Очаквам ротации в състава срещу България, ключовият ни мач е със Северна Македония

  • 13 сеп 2026 | 20:15
  • 1397
  • 0
Финландия удари Сърбия за 3 от 3 на ЕвроВолей 2026

Финландия удари Сърбия за 3 от 3 на ЕвроВолей 2026

  • 13 сеп 2026 | 20:02
  • 1805
  • 0
Словения с бърза втора победа на ЕвроВолей 2026

Словения с бърза втора победа на ЕвроВолей 2026

  • 13 сеп 2026 | 19:22
  • 1198
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 34661
  • 66
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 107746
  • 597
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 33838
  • 143
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 38410
  • 137
Финалът на US Open: Зверев със сериозен аванс

Финалът на US Open: Зверев със сериозен аванс

  • 13 сеп 2026 | 23:13
  • 9593
  • 3
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 37816
  • 82