Турицов си намери отбор в Грузия

Иван Турицов ще продължи кариерата си в Грузия. Защитникът, който по-рано днес се сбогува с ЦСКА след 7 години с "червената фланелка", ще премине в Динамо (Батуми).

Очаква се Турицов да подпише договор за 3,5 години. Той ще е първото ново попълнение на Динамо (Батуми) след падането на забраната за трансфери, наложена през 2025 година.

🆕🇬🇪Dinamo Batumi with their first summer signing.



🇧🇬Bulgaria international RB Ivan Turitsov (26) set to sign for the team on a 3.5-year deal.



With over 200 appearances for CSKA Sofia, Turitsov becomes the first addition to the team since the transfer embargo in 2025. pic.twitter.com/9RmqHciQUl — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 28, 2026

Турицов изигра над 220 мача за ЦСКА и спечели два пъти Купата на България. Десният бек не получи предложение за нов договор и ще си тръгне като свободен агент.

Динамо (Батуми) се намира на 5-о място в първенството на Грузия, като изостава на 6 точки от водача Иберия 1999. Утре двата отбора ще се изправят един срещу друг от 20:00 часа в среща от 16-ия кръг.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google