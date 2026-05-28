Турицов си намери отбор в Грузия

Иван Турицов ще продължи кариерата си в Грузия. Защитникът, който по-рано днес се сбогува с ЦСКА след 7 години с "червената фланелка", ще премине в Динамо (Батуми).
Очаква се Турицов да подпише договор за 3,5 години. Той ще е първото ново попълнение на Динамо (Батуми) след падането на забраната за трансфери, наложена през 2025 година.
Турицов изигра над 220 мача за ЦСКА и спечели два пъти Купата на България. Десният бек не получи предложение за нов договор и ще си тръгне като свободен агент.
Динамо (Батуми) се намира на 5-о място в първенството на Грузия, като изостава на 6 точки от водача Иберия 1999. Утре двата отбора ще се изправят един срещу друг от 20:00 часа в среща от 16-ия кръг.