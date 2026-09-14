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Рекордни класирания за Елизара Янева и Росица Денчева, Рибакина е новата №1

  • 14 сеп 2026 | 09:58
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Рекордни класирания за Елизара Янева и Росица Денчева, Рибакина е новата №1

Първата ракета на България Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на WТА при жените в тениса.

19-годишната пловдивчанка се изкачи с 15 позиции до 151-вата, след като достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите WТА 125 в Анталия (Турция), където отстъпи на Ирене Бурийо (Испания) с 2:6, 6:1, 4:6. Янева има актив от 483 точки.

Втората българка с най-висок ранкинг в класацията Росица Денчева направи огромен скок със 79 места и вече е 201-ва с 380 точки. 19-годишната плевенчанка спечели турнира в Анталия, надигравайки рускинята Алевтина Ибрагимова със 7:5, 6:4 на финала в неделя.

В същото време Виктория Томова падна с 14 места до 332-ро с актив от 201 точки.

Друга националка на страната за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева също се отчита с рекордно класиране. 20-годишната състезателка се изкачва до 350-ото място със 185 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) е новата водачка в класацията с актив от 9901 точки, след като спечели Откритото първенство на САЩ, надигравайки предишната номер 1 в света Арина Сабаленка (Беларус) с 6:4, 5:7, 6:2 на финала в Ню Йорк. Сабаленка се смъква до второто място със 7875 пункта.

При дуетите Лиа Каратанчева се завръща в топ 200, като вече заема 195-ото място с 414 точки.

Водачка на двойки продължава да бъде Катержина Синякова (Чехия) с 11460 точки, която триумфира в последния турнир от Големия шлем за годината заедно с втората в класацията Тейлър Таунсенд (САЩ), която е с 9545 точки.

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