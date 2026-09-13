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Блестяща Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си

  • 13 сеп 2026 | 15:15
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Блестяща Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си

Росица Денчева стигна до най-големия успех в кариерата си. 19-годишната българка триумфира на турнира от сериите WTA 125 на клей в Анталия. На финала тя победи рускинята Алевтина Ибрагимова със 7:5, 6:4 за 1 час и 48 минути.

За Денчева това беше дебют на турнир от подобно ниво, но тя се справи блестящо. Роси започна състезанието от квалификациите, където записа две двусетови победи, а след това постигна пет поредни успеха в основната схема, за да стигне до титлата. Българката, която започна турнира като номер 280 в света, ще се изкачи до 201-во място в световната ранглиста.

Срещата не започна добре за българката, която допусна пробив в първия гейм и след това изоставане с 0:2. Тя обаче успя бързо да навакса, след като измъкна труден трети гейм и върна пробива за 2:2. Началният удар не беше сериозен фактор и за двете тенисистки. Рускинята спечели три поредни гейма, които включваха два пробива, и поведе с 5:2. Тогава Денчева показа характер и проби на нула в следващия гейм. След това спаси сетбол при да намали до 4:5. Серията й продължи с два гейма на нула и тя вече водеше с 6:5. Роси продължи с отличната си игра и взе пети пореден гейм, което означаваше успех в първия сет, който продължи 58 минути.

21-годишната Ибрагимова започна амбицирано втората част и отново стигна до пробив в първия гейм. Тя обаче бързо разбра, че няма как да държи инициативата. Българката веднага върна пробива и след това поведе с 2:1. Освен отлична защита Денчева вкара и някои великолепни къси топки, които не оставиха шанс на съперничката й. 19-годишната българка играеше все по-уверено, стигна до нов пробив, а серията й продължи и тя водеше с 4:1. Рускинята успя да обърне гейм от 0:40 с пет поредни точки и запази надеждите си. Това й даде тласък и тя стигна до пробив на нула, с което намали до 4:3. В тази период Ибрагимова имаше предимство и изравни до 4:4. Роси спря серията й, като взе важен гейм за 5:4, който завърши с поредната отлична къса топка.

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