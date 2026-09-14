Божо Джуркович обвини себе си за загубата от ЦСКА II

Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели мнението си за днешния двубой с дубъла на ЦСКА, загубен с 0:4 като гост.

Монтана падна тежко от дубъла на ЦСКА

„Аз съм виновен за случилото се днес, а не футболистите. А и още в първите секунди се контузи Велислав Василев, което няма как да не обърка сметките. Освен това Мартин Милушев игра с температура, Матю Кингсли също е болен. От пейката влезе Стефан Каменов, който още има болки в крака. Един да ни липсва и става проблем, а сега четирима не бяха напълно готови за игра“, каза Джуркович след двубоя.

„Пример как трябва да се играе и да се бори за един отбор е Борил Григоров. Тича от единия край на игрището до другия. Всички се раздадоха, колкото могат.“, добави още сръбският специалист.

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