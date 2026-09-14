Ивайло Тодоров: Момчетата започнаха да разбират какво се изисква от тях

В Севлиево, едноименния тим се наложи с 2:0 над отбора на град Левски и вече дели първото място с два тима. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

ФК Севлиево победи Левски 2007 и е сред лидерите

Ивайло Тодоров, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм, че момчетата започнаха да разбират какво се изисква от тях, особено от играта в защита. Играем наистина "високо", трябва да има подсигуряване и да сме мобилни в отбрана. В този мач го приложиха най-добре от началото на сезона, откакто играем по този начин. Заслужено победихме. Единствено имаше моменти, когато трябваше да осъществим повече контрол върху мача, защото при 2:0 за нас стана атака за атака. Можеше да бъдем по-търпеливи, както бяхме в началото на първото полувреме. Като цяло стъпка по стъпка се подобряваме и продължаваме да работим. Това им казах и в съблекалнята - нека не се задоволяват с малко или с 2-3-4 положителни резултата. Все още сме далеч от играта, която гоним, но лека-полека вървим в правилната посока. И да не забравяме колко ниска е средната възраст на този състав на Севлиево - титуляри започнаха Митко Стефанов (15 г.), Стефан Йорданов (20 г.), Тонислав Донков (19 г.), Денис Карапенев (18 г.), Росен Върбишки (21 г.), Янко Ажлани е набор 2007-а (19 г.), после влязоха Ники Неделчев (18 г.), Адриан Кънев (18 г.), Алпай Ибрямов (16 г.), Адриан Кънев (18 г.) и не за да бавят времето“.

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