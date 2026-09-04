Млад защитник дойде в Севлиево

Часове след раздялата с двама защитници - Валентин Цветанов и Мартин Тотев, севлиевци подсилиха отбраната си с млад и талантлив бранител - 21-годишния Росен Върбишки от Етър (Велико Търново). Върбишки е роден в Кнежа на 19 август 2005 г. Продукт е на школата на “болярите” и е завършил Спортно училище „Г. Живков“ в старопрестолната столица. Носител е на Наградата “Трифон Иванов” на Община Велико Търново за 2021 г. За мъжкия отбор на Етър дебютира едва на 16-годишна възраст във Втора лига - на 18 март 2022-а срещу дубъла на Ботев (Пловдив).

„Изключително съм доволен от привличането на Росен. Имахме разговори с него още по време на лятната подготовка и се радвам, че той подсилва състава ни в ключов момент, когато ни напуснаха двама защитници. Качествата му пасват идеално на игровия стил, който се опитваме да налагаме от началото на сезона", коментира старши треньорът Ивайло Тодоров пред клубния сайт.

Снимка: ФК Севлиево – фейсбук

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