ФК Севлиево победи Левски 2007 и е сред лидерите

В Севлиево, едноименния тим се наложи с 2:0 над отбора на град Левски и вече дели първото място с два тима. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Селекцията на Ивайло Тодоров изкова успеха до почивката. Добрин Петров вкара с глава след центриране от корнер на Димитър Стефанов в 29-ата минута. Секунди преди края на първото полувреме, Янко Ажлани се възползва от асистенция на Даниел-Виктор Кънчев и фиксира окончателното 2:0.

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