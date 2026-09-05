Първа победа за ФК Севлиево

Едноименният тим на Севлиево записа първа победа, надвивайки в Павликени местния отбор с 1:0. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. Денис Карапенев реализира с глава след центриране на Даниел-Виктор Кънчев от корнер в средата на първото полувреме. Решително спасяване на Димитър Пантев още в началните секунди на двубоя срещу излезлия сам по дясното крило Пламен Илиев от домакините. Кънчев вкара за гостите в 18-ата минута, съдията не зачете попадението, отсъждайки засада на Добрин Петров, въпреки протестите на севлиевци. Скоро Пантев отново се намеси вещо. После, той отново не позволи на Илиев да му вкара. След почивката домакините владееха повече топката, но по-опасните положения бяха за Севлиево - отразен диагонален шут отдясно на Иван Пенев, удар от далеч на Янко Ажлани и още два изстрела на влезлия от резервната скамейка Димитър Байдаков в края на срещата.

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