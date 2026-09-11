Ивайло Тодоров: Да се подобряваме

Едноименният тим на Севлиево приема утре Левски 2007 (Левски). Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

„Постигнахме важна победа в последния мач. Тя ще даде увереност на младите ни футболисти. Продължаваме обаче да работим много сериозно, защото на дневен ред е следващото изпитание. Ще излезем срещу отбор, в чийто състав има опитни футболисти. Трябва да сме максимално концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Целите са ясни – игрово да се движим възходящо и да зарадваме феновете с победа“, коментира пред Sportal.bg треньора на севлиевци Ивайло Тодоров.

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