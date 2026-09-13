Берое победи Спортист, фенове забавиха началото на срещата

Отборът на Берое постигна минимален успех с 1:0 над Спортист (Своге) в сблъсък от 9-ия кръг на Втора професионална лига. В герой за домакините се превърна Исмаел Ферер, който заби единственото попадениe в срещата.

Привържениците на Берое забавиха с около пет минути началото на срещата. Организираните фенове на старозагорци излязоха на терена с огромен транспарант, който бе написано "Банато върни акциите", което бе ясно послание, насочено към собственика на клуба.

Снимка: "Официален "Фейсбук" на Берое"

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