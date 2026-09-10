Янтра (Габрово) се подсили с нападател от Марек

Янтра (Габрово) обяви привличането на нападателя Петър Кирев, който преди два дни се раздели с Марек. Любопитното е, че последният му мач с екипа на дупничани беше именно срещу настоящия му отбор.

Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

Ето какво написаха от клуба:

"Понякога футболът обича да пише историите си сам. В последния кръг Петър Кирев беше от грешната страна на „Христо Ботев“. Влезе през второто полувреме за Марек, отправи страхотен удар с глава, но Християн Василев се намеси по невероятен начин и му отне гола. Янтра спечели с 3:0. А днес двамата вече ще бъдат съотборници.

Добре дошъл при „ковачите“, Петър Кирев!

21-годишният нападател идва в Габрово с богат опит за възрастта си и с доказан голмайсторски усет. Роденият в Разлог футболист започва своя път в местния Пирин, а на 14-годишна възраст е приет в академията на Лудогорец. В Разград Кирев преминава през всички възрастови формации и постепенно стига до мъжкия футбол. През сезон 2023/24 той прави впечатляващ сезон с Лудогорец III, като реализира 21 попадения и завършва като голмайстор на Североизточната Трета лига. С неговия принос отборът печели и титлата.

Янтра разби Марек

В последните три сезона е част и от втория отбор на Лудогорец, за който има над 60 мача във Втора лига. През миналия сезон Кирев взе участие в 29 срещи, реализира 8 гола и направи 1 асистенция. Бил е част от юношеските гарнитури на България U16, U17 и U 19

Сега пред него стои ново предизвикателство – да продължи развитието си с екипа на Янтра и да превърне голмайсторския си инстинкт в още много поводи за радост на „Христо Ботев“. Само че този път няма да стреля срещу Християн Василев. Ще се опитва да му помага да празнува.

Пепи, добре дошъл при „ковачите“! Пожелаваме ти здраве, голове, силни мачове и много незабравими моменти със зелено-бялата фланелка! Нека следващият ти гол на „Христо Ботев“ бъде зелен!".

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