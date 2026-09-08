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Неочакван край на серията без загуба на Ал-Хилал

  • 8 сеп 2026 | 02:25
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Неочакван край на серията без загуба на Ал-Хилал

Ал-Хилал загуби сензационно домакинството си на Неом в 6-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Тимът на Симоне Индзаги отстъпи с 0:2 и беше изпратен с освирквания от феновете си.

Резултатът сложи край на впечатляващата серия без поражение на Ал-Хилал. Загубата е първа за клуба от Рияд от април 2025 година насам.

В този период Ал-Хилал не загуби нито един от общо 47 мача, включително през целия минал шампионат.

Въпреки поражението, Ал Хилал остава начело във временното класиране с актив от 15 точки. Преследвачите Ал Насър и Ал-Кадисия имат по 12 точки, но все още не са изиграли своите мачове от кръга.

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