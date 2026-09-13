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Румен Димов: Щастлив съм заради футболистите и треньорите, защото знам какъв труд им коства

  • 13 сеп 2026 | 16:36
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Румен Димов: Щастлив съм заради футболистите и треньорите, защото знам какъв труд им коства

Изпълнителният директор на ФК Созопол Румен Димов коментира победата в дербито срещу Нефтохимик с 4:2. Небесносините направиха обрат от 0:2 до 4:2 и изиграха страхотен двубой.

Созопол обърна Нефтохимик в съседското дерби
Созопол обърна Нефтохимик в съседското дерби

Страхотна победа за момчетата и всички, които обичат Созопол. Щастлив съм най-вече заради треньорите и футболистите, защото знам какво им коства, какъв труд хвърлят, колко пътуваме, за да тренираме и да играем всеки път на повече от 60 км от Созопол заради ремонта на терена на Арена Созопол. Но и през това ще минем.

Разбирам и усещам, че това е невероятна победа за града и клуба. Победа в дерби, която заслужавахме заради невероятната работа, която свършихме през подготовката, и в крайна сметка след трудното начало на сезона набираме страхотна скорост. Ние сме млад отбор, с много силна енергия и с много качества.

Но трябва да бъдем скромни, за да запазим правилната посока, която сме поели. Имам доверие във всички за да изградим стабилен отбор, защото имаме много добри опитни и млади играчи, които вдигат постепенно нивото си. Изисква се търпение, макар и да знам, че във футбола няма много такова време и кой да те чака.

И все пак искаме да бъдем конкурентноспособни. Видно е че, сме силни в атака, но и в защита трябва да се подобряваме. Трябва ни повече баланс. Не искам да допускаме лесни попадения. Това е работа на всички, от нападателите до вратаря. Все пак сме в началото на първенството и добрите игри за нас, убеден съм предстоят!

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