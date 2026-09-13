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Кюмюрджиев за победата на Созопол

  • 13 сеп 2026 | 12:31
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Кюмюрджиев за победата на Созопол

В Българово, едноименния тим на Созопол победи гостуващия му Нефтохимик (Бургас) с 4:2 в съседското дерби. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол обърна Нефтохимик в съседското дерби
Созопол обърна Нефтохимик в съседското дерби

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

“Изключително съм доволен от отношението на отбора с изключение на първите 20 минути, в които влязохме много плахи и с прекален респект към противника. А това не трябва да бъде така. През цялата седмица говорим, че Нефтохимик е много силен отбор, агресивен отбор, тим, който има добри футболисти и треньор, но първите двайсетина минути им предадохме изцяло инициативата, като резултатът дори можеше да стане 3:0 за тях и тогава двубоят отиваше в съвсем друго русло. Хубавото е, че след 20-ата минута изцяло доминирахме – до края на мача. И не случйно от 0:2 обърнахме до 4:2. Поздравявам всички футболисти, искам да ги виждам точно така, както играхме след 20-ата до последната минута. Не се отбелязват лесно 4 гола на Нефтохимик, така че съм изключително доволен от себераздаването на отбора, от дисциплината им и отговорността“.

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