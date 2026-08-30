Кюмюрджиев: Много важна победа

В Българово, едноименния тим на Созопол спечели домакинството си срещу отбора на Димитровград с 3:1. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол се справи с Димитровград

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

„Изключително съм доволен от мача, тотално доминирахме през цялото време. Създадохме страшно много положения, които пропуснахме, освен че реализирахме трите попадения. Много благодаря на футболистите, защото тази победа за нас бе жизнено важна след категоричния успех, който постигнахме в Карлово миналия кръг. Много благодаря на целия отбор за старанието и сериозното отношения в двубоя. Наистина заслужават само добри думи. Сега ще трябва да се подготвим добре за гостуването в Куклен“.

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