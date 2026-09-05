Треньорът на Созопол след загубата в Куклен: Расистки обиди, неадекватен съдия, пускаме жалба

Атлетик (Куклен) се наложи с 1:0 у дома над едноименния тим на Созопол. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. В 65-та минута Сашо Лебанов центрира от фаул и Юлиян Романов с глава отбеляза единственото попадение. В даденото от съдията продължение, Глен Хабимана пропусна да изравни от дузпа, улучвайки страничната греда.

След последния съдийски сигнал старши треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев коментира пред клубния сайт.

„Потресен съм. Първо съдията не свири чиста дузпа за нашия отбор в 20-ата минута. През второто полувреме двубоят беше прекъснат за около 15 минути, след като фенове на домакините от Куклен започнаха да скандират и обиждат на расистка основа тъмнокожите футболисти на ФК Созопол. Момчетата отказаха да продължат и напуснаха терена. И един неадекватен съдия не можа да вземе решение какво трябва да направи. Едва успокоявахме играчите, за да може да ги върнем на терена. Надявам се хората, от които зависи да вземат решение относно този случай, да предприемат мерки и да го направят. Но това, което беше в Куклен… скоро не бях присъствал на такъв мач. 15 минути не се игра заради това поведение на публиката на домакините“.

Снимка: fcsozopol.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google