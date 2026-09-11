Петър Кюмюрджиев за дербито с Нефтохимик

Утре в Българово, едноименния тим на Созопол приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Няма с какво да се изненадаме. Вече играхме с Нефтохимик. Млад отбор, който е сред водещите в групата ни. Извършиха промяна в треньорския щаб. Със сигурност ще има импулс при тях. Това не ни притеснява. Очаквам същинско дерби – оспорван мач. Винаги излизаме с нагласата да спечелим трите точки. Неприятното за нас е, че през целия есенен полусезон няма да усетим домакинство, защото играем на 60-70 километра от Созопол“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.

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