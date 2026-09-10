Кипърец очаква своя дебют за "моряците"

Последното попълнение на Черно море – кипърското крило Йоргос Понтику, очаква да запише първите си минути с екипа на „моряците“ в двубоя от деветия кръг на efbet Лига срещу Локомотив София.23-годишният кипърец е типично крило и ще има сериозна конкуренция по двата фланга.

За местата по крилата се борят Мигел Дуарте Барандаш, Селсо Сидни и Иван Тасев, а понякога там действа и Георги Лазаров, който по принцип е типичен нападател.Именно в нападателната фаза „моряците“ изпитват затруднения от началото на първенството.

Крайните флангови футболисти трябва да подобрят своята ефективност и да допринесат с повече голове и голови положения.

Треньорът Илиан Илиев често прави ротации в офанзивен план, търсейки най-оптималния и печеливш вариант за своя състав.

Появата на Понтику дава още една възможност за вариативност в предни позиции и увеличава конкуренцията в атаката на Черно море.

/Пламен Трендафилов/

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