Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Кипърец очаква своя дебют за "моряците"

Кипърец очаква своя дебют за "моряците"

  • 10 сеп 2026 | 16:49
  • 213
  • 0

Последното попълнение на Черно море – кипърското крило Йоргос Понтику, очаква да запише първите си минути с екипа на „моряците“ в двубоя от деветия кръг на efbet Лига срещу Локомотив София.23-годишният кипърец е типично крило и ще има сериозна конкуренция по двата фланга.

За местата по крилата се борят Мигел Дуарте Барандаш, Селсо Сидни и Иван Тасев, а понякога там действа и Георги Лазаров, който по принцип е типичен нападател.Именно в нападателната фаза „моряците“ изпитват затруднения от началото на първенството.

Крайните флангови футболисти трябва да подобрят своята ефективност и да допринесат с повече голове и голови положения.

Треньорът Илиан Илиев често прави ротации в офанзивен план, търсейки най-оптималния и печеливш вариант за своя състав.

Появата на Понтику дава още една възможност за вариативност в предни позиции и увеличава конкуренцията в атаката на Черно море.

/Пламен Трендафилов/

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

"Анализът на Нико Петров": Левски нямаше пулс през второто полувреме

"Анализът на Нико Петров": Левски нямаше пулс през второто полувреме

  • 10 сеп 2026 | 15:33
  • 4703
  • 20
Янтра привлече 21-годишен нападател

Янтра привлече 21-годишен нападател

  • 10 сеп 2026 | 15:19
  • 700
  • 0
Фратрия приветства нов вратар

Фратрия приветства нов вратар

  • 10 сеп 2026 | 14:29
  • 1003
  • 0
Слави Шопов: Дразни ме негативната серия срещу Локомотив

Слави Шопов: Дразни ме негативната серия срещу Локомотив

  • 10 сеп 2026 | 14:19
  • 892
  • 0
Билетите за първите две домакинства на България в Лигата на нациите са в продажба

Билетите за първите две домакинства на България в Лигата на нациите са в продажба

  • 10 сеп 2026 | 14:18
  • 857
  • 1
Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 54347
  • 111
Виж всички

Водещи Новини

Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 54347
  • 111
ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

  • 10 сеп 2026 | 16:40
  • 3720
  • 10
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 8845
  • 18
ЦСКА ще обжалва санкцията на Ебонг, армейците не знаят причината за нея

ЦСКА ще обжалва санкцията на Ебонг, армейците не знаят причината за нея

  • 10 сеп 2026 | 17:11
  • 176
  • 0
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 1664
  • 0
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

  • 10 сеп 2026 | 13:48
  • 56435
  • 75