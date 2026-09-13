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Ивайло Станчев: Истински екшън

  • 13 сеп 2026 | 12:56
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Ивайло Станчев: Истински екшън

Черноморец (Балчик) надви гостуващия му Олимпик (Варна) с 4:3. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) се измъчи с Олимпик (Варна)
Черноморец (Балчик) се измъчи с Олимпик (Варна)

Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Истински екшън. През първото полувреме доминирахме, контролирахме двубоя и се наслаждавахме на играта си. По чудо водехме само с 3:0. Второто полувреме обаче започнахме по много лош начин и дадохме надежда на гостите, че могат да се върнат в срещата. А след второто им попадение, което беше страхотно изпълнение от над 50 метра, гостите се окрилиха и успяха да изравнят бързо след това. Хубаво е, че това успя да ни събуди и веднага натиснахме в търсене на нова преднина. Започнахме отново да притискаме гостите, уцелихме греда, а малко след това Иван Томов с много хубав рейд спечели дузпа, която хладнокръвно реализира. Трябва да си извадим поуките. За съжаление, когато разполагаш с млад състав, е много трудно да държиш постоянна концентрация през всички 90 минути и това се видя и днес. Трябва да работим върху този аспект, защото въпреки че обърнахме внимание на почивката, че мачът не е свършил – допуснахме лековато да бъде заличен трудът ни от първата част. Поздравления и за отбора на Олимпик. Млади момчета, които имат желание да се доказват и определено показаха добри неща“.

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