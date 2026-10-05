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Проблем за Душан Косич преди мача с Локо (София)

  • 5 окт 2026 | 20:56
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Проблем за Душан Косич преди мача с Локо (София)

Локомотив (Пловдив) започна подготовка за гостуването си на Локомотив (София). Двубоят е насрочен за събота (10 октомври) от 17:30 часа.

Тодор Павлов се завърна в редиците на "черно-белите". Той получи червен картон за България U21 срещу Чехия U21 и ще изпусне последния мач на "трикольорите", което пък му позволи да се присъедини по-рано към пловдивчани.

Локо (Пд): Акциите са готови за прехвърляне, чака се кандидат
Локо (Пд): Акциите са готови за прехвърляне, чака се кандидат

Заради контузии тренировката пропуснаха Севи Идриз, Крист Лонгвил, Миха Търдан, Енцо Еспиноса, Мартин Русков и Александър Александров.

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